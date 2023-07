Aficionado apuñalado en partido de México da su versión: "Sacó una navaja y se la quise quitar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el partido en el que México perdió contra Qatar en la Copa Oro, circularon videos en donde se puede apreciar una pelea entre varios aficionados mexicanos que se encontraban en el Levi's Stadium, desafortunadamente uno de ellos resultó herido con un arma blanca. Las imágenes del fan ensangrentado dieron la vuelta al mundo y provocaron la intervención de las autoridades de California y la cooperación de las deportivas para dar con el responsable.

En el video se observa como un hombre sostiene una navaja, misma con al que instantes después apuñala al hombre quien se ve balado en sangre en otro de los videos que circularon en la red. El afectado se llama Emmanuel Díaz, quien fue trasladado a un hospital cercano donde se reporta estable, pero en observación y desde donde dio su versión de lo ocurrido aquella noche en las gradas del inmueble.

En entrevista con NMás de Televisa, Díaz relató que durante el altercado vio como su agresor sacó una navaja por lo que su primer reacción fue tratar de quitársela, pero en un momento perdió el control y cayeron, momento en el que cree que lo apuñaló. No fue hasta que vio sangre que se dio cuenta de la herida. Fue ese momento el que fue captado en un video posterior en donde se le ve con una botella de agua.

“Recuerdo que sacó una navaja y se la quise quitar, nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló. Al momento no sentí nada, pero vi manchada de sangre mi playera, por eso tomé una botella con agua y me la aventé encima”, contó el aficionado agredido desde el hospital, aunque todavía no se sabe el motivo que detonó la pelea en las gradas. Respecto a su estado de salud dijo que le harán estudios para conocer su estado de salud y si será necesario otro procedimiento.

“Me voy a hacer otros estudios para ver si no tengo algo dañado, saber si ya puedo empezar a comer. Si no, me van a tener que hacer una cirugía”, contó. Otros testigos y partícipes de la pelea también hablaron con la televisora mexicana en donde relataron los momentos más convulsos de lo ocurrido. En donde todo pareció comenzar de la nada y todo se convirtió en un caos como se pudo observar.

“Empezamos a caminar para llegar a la escalera y subir. Mucha gente empezó a aventar cervezas, algunos voltearon para insultarnos", contó uno de los acompañantes del agredido. "No recuerdo qué decían, yo solo gritaba ‘cálmense’ y fue entonces que vi a un tipo con una navaja y grité que debíamos quitársela”, completó otro sobre el momento de la agresión al aficionado mexicano.

Fuente: Tribuna