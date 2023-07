¿Cuántas medallas de oro tiene la Selección Mexicana Sub 23 en Juegos Centroamericanos y del Caribe?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Sub 23 se enfrentará a Costa Rica en la Final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en busca de una nueva medalla de oro en esta justa. Para el equipo mexicano no será extraño ganar el torneo, pues ya antes lo ha conseguido, la última ocasión que esto ocurrió fue en el 2014 cuando los juegos se disputaron en Veracruz, desde entonces no ha vuelto a tener la presea dorada.

En ese entonces se enfrentaron a Venezuela a la que derrotaron por 4-1 en el Estadio Luis 'Pirata' Fuente. Ese combinado era dirigido por Raúl Gutiérrez y en el equipo que era una Selección Sub 21, figuraban jugadores como Erick 'Cubo' Torres, quien fue el goleador del torneo con cinco goles, Gibrán Lajud, Antonio el 'Pollo' Briseño, Jorge Espericueta, Ángel Zaldívar, Marco Bueno, Carlos Salcedo o Raúl López.

Esa fue la sexta ocasión que México ganaba la medalla de oro en el futbol masculino. La primera vez que ganó fue en 1935 también en San Salvador, después en 1938 cuando se disputó en Panamá, su tercer presea la ganaron en Caracas en 1959, después en 1966 en San Juan, Puerto Rico, todas cuando se jugaba con selección mayor. En 1990 ganó su quinta medalla de oro en la Ciudad de México y ya con combinado Sub 23 y finalmente la de Veracruz.

Para Costa Rica sería un logro inédito, pues nunca en su historia han ganado la medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El medallero lo domina México con seis oros, seis platas y un bronce, seguidos de Cuba que tiene cinco oros y cuatro bronces, mientras que en la tercera posición aparece Colombia con tres oros y tres bronces, en cuarto está Venezuela con dos oros, cinco platas y dos bronces, en tanto que el top cinco lo completa la antigua Antillas Neerlandesas que logró dos oros, tres platas y dos bronces.

Hora y dónde ver el México Sub 23 vs Costa Rica Sub 23

El partido por la medalla de oro entre México y Costa Rica se jugará este jueves 6 de julio a las 19:30 horas, tiempo del centro de México (18:30 horas, tiempo del centro del pacífico). El juego se disputará en el Estadio Las delicias en Santa Tecla y se podrá ver a través de las señales de Claro Sports, TVC Deportes, Imagen Televisión y Hi Sports. En YouTube a través de la señal de Claro Sports y el canal Centro Caribe Sports.

Para llegar a esta instancia el Tri quedó primero de su grupo luego de vencer a República Dominicana y empatar con el país anfitrión. Después venció a Honduras en este partido y ahora buscará la medalla dorada. Costa Rica superó su grupo sobre Honduras, Centro Caribe Sports y Jamaica. En la semifinal venció a El Salvador que buscará el bronce ante los catrachos previo a la final.

Fuente: Tribuna