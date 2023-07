Detienen a sospechoso de agredir a aficionado con un cuchillo durante el México vs Qatar de Copa Oro

Comparta este artículo

Santa Clara, California.- El hombre que agredió con un cuchillo a un fanático durante el partido de México contra Qatar en la Copa Oro y que fue exhibido en varios videos en redes sociales ya fue capturado, así lo informó el departamento de policía de Santa Clara en California que identificó plenamente al sospechoso, también de origen mexicano y quien fue detenido en su residencia en Sacramento.

De acuerdo con el informe de la policía, el hombre identificado como Alejandro García de 29 años, no opuso resistencia y fue trasladado a la cárcel del condado bajo el cargo de sospechoso de intento de homicidio. Ahora se encuentra a la espera de definir su situación legal. La víctima, Emmanuel Díaz, quien se encuentra en un hospital ya fue notificado de la detención de su agresor a quien mencionó a la cadena ESPN que puede identificar plenamente.

“Esto que me pasó a mí, no debe volverle a pasar a nadie en un estadio”, dijo a la televisora desde el hospital en donde se encuentra internado en espera de descartar daños internos y por lo que será sometido a estudios. El video en donde se observa una gran trifulca en las gradas del Levi's Stadium dio la vuelta al mundo en las redes sociales y posteriormente más pruebas salieron a la luz, entre las cuales se observa al hombre portando el arma.

En uno de los videos se observa como un hombre sostiene una navaja, misma con la que instantes después apuñala a otro aficionado quien se ve bañado en sangre mientras trata de enjuagarse con agua. Las cámaras del estadio y los aportes de testigos ayudaron a identificar al agresor quien fue buscado por la policía desde el pasado lunes hasta que finalmente este miércoles fue localizado y presentado a las autoridades.

Díaz, el afectado, dio momentos antes su versión de los hechos en donde comentó que trató de quitarle el arma al sujeto cuando lo vio sacarla, pero no pudo y recibió la puñalada. No fue hasta que vio sangre que se dio cuenta de la herida. Fue ese momento el que fue captado en un video posterior en donde se le ve con una botella de agua.

“Recuerdo que sacó una navaja y se la quise quitar, nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló. Al momento no sentí nada, pero vi manchada de sangre mi playera, por eso tomé una botella con agua y me la aventé encima”, contó el agredido a NMás. Tanto la Federación Mexicana de Futbol como la Concacaf condenaron la violencia en los estadios y se mostraron dispuestos a colaborar con las autoridades.

Fuente: Tribuna