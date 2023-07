Comparta este artículo

Manchester, Inglaterra.- El Manchester United anunció a Mason Mount como su nuevo jugador para la temporada 2023-2024, luego de su paso por el Chelsea. Se trata del primer refuerzo de la temporada para Erik ten Hag y estará ligado al club hasta junio de 2028 con opción a renovar por un año más. Se trata de un jugador talentoso que está considerado entre los mejores ingleses de la actualidad y es seleccionado nacional.

A sus 24 años ya tiene disputados 279 partidos a nivel clubes, en los que ha anotado 58 goles y ha colaborado con 53 asistencias. Jugó con Leeds United y después fue al Chelsea con el que fue campeón de la Champions League en 2020-2021 y ganó el premio al Jugador del Año en la temporada 2021-2022. Con Inglaterra ha disputado un total de 36 juegos y asistió al último Mundial de Qatar 2022.

“Nunca es fácil dejar el club en el que creciste, pero Manchester United me va a dar un nuevo y emocionante desafío para la siguiente fase de mi carrera. Habiendo competido contra ellos, sé que me estoy uniendo a un equipo fuerte, y no puedo esperar para ser parte de este grupo y guiarlo a ganar grandes títulos”, expresó Mount tras su llegada al equipo en declaraciones recogidas por los medios oficiales del club.

Créditos: Twitter @ManUtd_Es

¿Quién ha portado el '7' en Manchester United?

El anunció de la llegada de Mason Mount trajo consigo la revelación también del número que portará en su camiseta y fue elegido para llevar el número siete, el cual ha sido muy especial en el equipo a lo largo de los años por los jugadores que lo han llevado a sus espaldas. El último número siete de los 'Red Devils' fue Cristiano Ronaldo, quien es también el último jugador más icónico en llevarlo en su camiseta.

Antes de él el otro gran futbolista que lo portó fue David Beckham quien es uno de los jugadores más importantes en la historia del club y del futbol inglés. Eric Cantona fue otro reconocido '7' del club, el delantero francés destacó por sus grandes goles. Mientras que la otra leyenda que posiblemente comenzó este legado fue George Best, uno de los futbolistas más importantes en la historia del United y el mejor futbolista norirlandés de todos los tiempos.

Otros jugadores que lo llevaron en épocas más recientes fueron Michael Owen, Antonio Valencia, Ángel Di María, Memphis Depay, Alexis Sánchez y Edinson Cavani. Ahora le corresponderá Mount llevar esa camiseta que bien puede ser un orgullo o significar un gran peso para el mediocampista inglés.

Fuente: Tribuna