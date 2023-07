¡No jugará con Messi! Rodolfo Pizarro confirma su salida del Inter Miami; tiene ofertas de Liga MX

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El mediocampista mexicano Rodolfo Pizarro finalmente no jugará al lado de Lionel Messi en el Inter Miami de la Major league Soccer (MLS), pues el jugador confirmó su salida del equipo. Ya en semanas anteriores se especulaba sobre su posible baja, incluso el ceder el número que normalmente portaba había sido tomado como una señal de su eventual salida hasta que finalmente se confirmó.

Luego del último partido en el que el Inter Miami empató 2-2 ante el Colombus Crew, el mexicano confirmó su salida, misma que lo dejó sorprendido, pues su contrato al parecer fue modificado, pero recordó que es una situación muy común en la liga estadounidense; sin embargo, se comprometió a acatar las reglas y ahora buscará un nuevo equipo en este merado de verano donde todos los clubes del futbol internacional pueden fichar.

"Es difícil. No sabía, porque yo tengo contrato, que iba a poder ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo que es la única liga en el mundo que hace esto. Sí, es raro, pero son las reglas y hay que acatarlas", expresó Rodolfo Pizarro tras el que sería su último partido en el equipo y en palabras recogidas por el medio estadounidense Deporte Total.

Créditos: intermiamicf.com

Pizarro también lamentó que no pueda ser dirigido por Gerardo Martino, quien también asumirá como nuevo entrenador, así como también el hecho de no haber podido responder como una de las figuras del club como se esperaba. "Me hubiera gustado estar con él. Y más que nada me queda como un mal sabor de boca de no haber respondido a toda la confianza que me dieron los dueños del equipo", declaró Pizarro.

Tiene ofertas de la Liga MX

Ahora Rodolfo Pizarro está disponible en el mercado de fichajes y una de las posibilidades es que regrese a la Liga MX en donde ya ha militado anteriormente con Pachuca, Chivas y Monterrey. El mediocampista mexicano aceptó que ya ha recibido propuestas de algunos equipos, aunque no quiso revelar los nombres; sin embargo, México apuntaría a ser su próximo destino. "Sí, a mi representante le han marcado varios equipos de la Liga MX", dijo.

En su primer aventura en el extranjero, Rodolfo Pizarro llegó al Inter Miami con altas expectativas de convertirse en una de las figuras del equipo. El mexicano recibió la confianza y portó la camiseta número diez como muestra del jugador que era considerado; sin embargo, no pudo cumplir con las expectativas y no logró destacar en la liga en las dos diferentes etapas en las que estuvo jugando en la MLS.

Fuente: Tribuna