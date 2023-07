PSG da ultimátum a Kylian Mbappé: Estas son las dos únicas opciones que tiene el jugador francés

Comparta este artículo

París, Francia.- La paciencia parece haberse agitado en el París Saint-Germain, en donde tienen clara su postura respecto a Kylian Mbappé por lo que el presidente del equipo Nasser Al Khelaifi ya le ha dado un ultimátum y le ha dejado dos opciones para definir su futuro. El delantero francés, además, también tiene los días contados para informar de su decisión y en un lapso de dos semanas deberá poner en claro lo que hará.

El presidente del club, Nasser Al Khelaifi declaró que las dos opciones de Mbappé este verano son firmar un nuevo contrato con el PSG o salir este verano a otro equipo que tendrá que pagar una fuerte suma ya que tiene una relación vigente con el club hasta el próximo año, pues advirtió que no se irá gratis. Además, será en las próximas dos semanas cuando el jugador deberá informar su decisión con lo que el equipo pone 'contra las cuerdas' al delantero.

"Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro", expresó en la presentación del nuevo técnico Luis Enrique.

Al Khelaifi y Mbappé, tras la última renovación con opción a 2025. Créditos: fifa.com

En el caso del futbolista, este quiere cumplir con su contrato vigente con lo que cobraría una suma de fidelidad, recibiría su sueldo anual y saldría solo con la necesidad de negociar su nuevo contrato con el próximo equipo en el que juegue que sería el Real Madrid, pero el equipo francés no quiere ceder todas las ventajas al futbolista y perder al jugador más costoso del plantel y considerado entre los mejores del futbol mundial.

Agradece a Messi

Durante su intervención en la conferencia de prensa, Nasser Al Khelaifi recordó a su exjugador Lionel Messi a quien agradeció por haber militado en el equipo. “Quiero dar las gracias también a Messi, el mejor jugador del mundo", declaró el dirigente, quien enseguida presentó al técnico español Luis Enrique como nuevo entrenador y quien sustituirá a Christophe Galtier en el banquillo del equipo que buscará una vez más ser uno de los contendientes europeos.

"Quiero presentar a nuestro nuevo entrenador (Luis Enrique), uno de los mejores del mundo, no solo por lo que ha ganado sino sobre todo por cómo juegan sus equipos al fútbol. No quiero hablar mucho porque es el día de Luis Enrique”, expresó. Luis Enrique todavía no tiene un plantel definido, pues ante las bajas se espera todavía la llegada de nuevos jugadores que ayuden a conseguir los resultados esperados.

Fuente: Tribuna