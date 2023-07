En Chivas descartan a Alexis Vega y Erick Gutiérrez; Paunovic explica que falta para convocarlos

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- El director técnico de Chivas, Veljko Paunovic, explicó los motivos de las ausencias de Alexis Vega y Erick Gutiérrez quienes no serán considerados para el partido de la jornada 2 de la Liga MX por motivos diferentes. El caso del delantero es todavía muy claro, pues se está recuperando de una lesión y todavía no estará disponible para reaparecer en el torneo, pero además detalló cuándo espera su regreso.

Aunque Paunovic no quiso animarse a dar una fecha precisa, confía en que sea en una o dos semanas cuando tenga disponible al delantero mexicano, pues dijo que no querían forzarlo ya que eso será clave para que n vuelva a recaer. De esta manera todavía tendrá que buscar otras alternativas para suplir la ausencia del futbolista, aunque tras el último partido, a los rojiblancos no les hizo falta.

“Él (Alexis Vega)está evolucionando bien, está trabajando aparte con departamento de recuperación, está en su última fase. Puede tardar de una a dos semanas, o quizá más. No quiero dar tiempos, pero lo veo bien y tiene que estar físicamente bien, esa es la clave para no recaer otra vez”, aseguró sobre el delantero del que confía podrá volver a tener en su mejor nivel, por otra parte se refirió al tema de uno de sus refuerzos.

Erick Gutiérrez, quien se incorporó unos días antes del primer juego, tampoco estará disponible todavía para el juego de la jornada 2, pero en su caso se debe a la finalización de sus transferencia lo que impide que sea tomado en cuenta, pues todavía no llega el pase, pero además también está el estado físico del jugador, quien ha estado fuera de actividad desde que terminó la Copa de Países Bajos, pues más adelante ya no fue considerado.

"El tema del transfer que aún no ha llegado, no sabemos si para este partido llegue, esperamos que esté para el próximo jueves, es tema administrativo", dijo sobre el primer impedimento y agregó que "ha estado mucho tiempo alejado, no está en su mejor forma física pero estamos trabajando diario para que esté en condiciones aceptables. No queremos perderlo por una lesión y tener que alargar ese proceso. Estamos trabajando a paso acelerado esperando se libere el transfer”, dijo.

Luego de su victoria sobre el León 2-1, Chivas enfrentará a Atlético San Luis el día de mañana en el que será su primer partido en el Estadio Akron en el Apertura 2023. El Guadalajara todavía disputará dos partidos más antes de que se detenga la Liga MX para que los clubes jueguen la Leagues Cup.

