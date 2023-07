Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de cine para adultos, Giselle Montes, sorprendió por unas nuevas revelaciones en donde se ven involucrados jugadores de la Liga MX. Y es que aseguró que ha mantenido relaciones con famosas personalidades, pero también con populares futbolistas del torneo mexicano, incluso con alguno que es casado, por lo que ha dado de qué hablar en las redes sociales en las últimas horas.

Durante el podcast llamado Somos+Batos, Montes fue cuestionada sobre si algún personaje famoso se le ha insinuado en redes sociales a lo que confesó que si, pero además reveló que ha tenido encuentros con ellos y entre los que se encuentran futbolistas de la Liga MX; sin embargo, la actriz no reveló los nombres de los famosos aunque sí los equipos en los que juegan y hasta el número de jugadores de cada club.

"No puedo decir nombres, pero si he visto a muchos famosos muy buenos y que he estado con ellos” mencionó Montes quien después de que sus interlocutores le comentarán al azar si cantantes o futbolistas respondió que: “Sí, uno del Atlas, dos de Chivas y uno de Tigres, el cual es muy conocido y que es casado”, declaró la actriz quien también detalló como es que se dieron esos encuentros con los jugadores.

Giselle Montes aseguró que no hubo ningún pago de por medio, sino que la abordaban con mensajes en redes en donde le pedían conocerse y la invitaban a salir y es así como se dieron esas situaciones. “No hubo nada de pago, me enviaban mensajes diciéndome: ‘vamos a conocernos, vamos a tomar, a comer’ y de repente, pues se dan las cosas y ya”, declaró en el podcast en donde también lanzó un consejo a las esposas de los futbolistas.

La actriz consideró que los jugadores engañaban a sus esposas porque no son complacidos, por lo que les aconsejó que cumplieran sus fantasías para evitarlo. “Que los complazcan bien, que los satisfaga, que les cumplan sus fantasías y que los hagan sentir cosas diferentes, ya que ellos también buscan unas fantasías y es válido, pero también las esposas tienen que hacer que sus hombres estén satisfactoriamente muy bien”, dijo.

Giselle Montes saltó a la fama por formar parte de una relación poliamorosa con el productor de cine para adultos Alex Marín y la polémica que causó uno de sus videos grabado en una lancha en el Cañón del Sumidero en Chiapas lo que les causó problemas con el Ayuntamiento chiapaneco encargado de las áreas naturales. También su nombre se ha viralizado luego de terminar su relación con el productor e iniciar una carrera independiente.

Fuente: Tribuna