¿Jaime Lozano confirma su salida? El entrenador habla de su continuidad en la Selección Mexicana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El director técnico interino de la Selección Mexicana, aceptó que no tiene asegurada su continuidad en el equipo una vez que termine su participación en la Copa Oro 2023 donde comienza a jugarse la fase definitiva del torneo y por lo tanto podrían ser sus últimos partidos al frente del tricolor, ya que solo le fue encomendado el torneo de selecciones de la Concacaf, cuyo resultado no asegura su permanencia.

"A veces la vida no es justa, el futbol tampoco, no olvidemos las palabras con las que yo llegué al CAR; vine por la Copa Oro, tratamos desde el primer partido cambiarle la cara a una Selección, yo vengo paso a paso a cumplir con lo que se me encomendó y como lo comenté en su momento, no hubiera aceptado si no hubiera confiado en la gente que está hoy”, declaró el 'Jimmy' en la previa del juego ante Costa Rica.

Sobre el hecho de que la dirigencia de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) esté en conversaciones con otros técnicos, dijo que no le molesta, pues ya había sido advertido que dirigiría este torneo. "A mí me dijeron vas a la Copa Oro, si están hablando con gente están en todo su derecho", mencionó Lozano, quien por otra parte agradeció a los futbolistas por respaldar su estilo de juego.

Créditos: Twitter miseleccionmx

"Agradezco a los jugadores que se han sentido identificados con la manera en que competimos, la forma de respaldar a un técnico es en el campo, me siento agradecido y bendecido por estar en la Selección Nacional”, dijo. Será el equipo centroamericano el que de momento determine su continuidad en función de que pueda seguir avanzando y por lo tanto seguir dirigiendo este torneo y aunque Costa Rica no arrancó de la mejor manera este torneo, cerró de buena forma la fase de grupos y aseguró su clasificación.

Ante el partido, Lozano reconoció que es un partido que será complicado por ese motivo. "Costa Rica ha venido de menos a más, ha venido probando, a veces por lesión. Espero dos equipos que van a tratar de mostrar su mejor nivel de futbol, no veo a ningún equipo que se tire atrás, va a ser un partido lindo de ver y ojalá que lo gane México”, analizó el entrenador quien para mañana ya contará con equipo completo, luego de que Montes cumpliera su suspensión.

Fuente: Tribuna