¿Quién es Arda Güler, la joya del futbol de Turquía que es el nuevo refuerzo del Real Madrid?

Madrid, España.- El Real Madrid sigue haciendo fichajes para la próxima temporada y el más reciente fue el turco Arda Güler, uno de los jugadores jóvenes más codiciados en Europa y al que también buscaba el Barcelona, pero finalmente se vestirá de merengue en donde portará el número 24 y buscará ganarse un lugar en el cuadro titular. El mediapunta se mostró muy confiado de poder destacar en el conjunto español y ser la figura que destacó en su país.

En sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Real Madrid, Güler no tiene en sus planes ser banca, salir a otro club o jugar en el Real Madrid Castilla como algunos analistas consideraron y demostró que quiere formar parte del cuadro titular. "Me han asegurado que voy a jugar y se acabó. Salir cedido no está en mis planes", afirmó el mediocampista, quien aceptó que tenái varias ofertas de otros clubes, pero las rechazó porque el cuadro merengue le aseguró que jugaría.

"Ha habido muchos clubes que han presentado su interés y con algunos mantuvimos contactos, pero cuando entró el Real Madrid y me dijo que iba a poder jugar, el resto de las ofertas perdieron valor. Este es el mejor club del mundo y no hizo falta que me dijeran nada más para convencerme", valoró el joven de 18 años en su presentación y quien antes ya había tenido contacto con el entrenador Carlo Ancelotti quien hasta le confirmó, según él, su posición en el campo.

¿Quién es Arda Güler, la joya de Turquía?

Arda Güler nació en Ankara, Turquía en el 2005 y hasta hace poco jugaba en el Fenerbahce de donde es canterano y en donde sorprendió desde muy chico, pues sus habilidades futbolísticas lo llevaron a ser considerado para debutar como profesional apenas a los 16 años cuando su equipo se enfrentó al Helsinki en un partido de la Europa League, desde entonces comenzó a ser habitual en el club donde destacó con goles en su primer año.

Para la siguiente temporada su valor era tal que le asignaron el número 10, mítico número que se le da al mejor jugador de un equipo y que en el Fenerbahce es de mayor consideración por haber pertenecido a su leyenda Alex de Souza. Su participación en la temporada 2022-2023 demostró que ya dominaba el futbol de su país. En su última temporada consiguió ganar la Copa de Turquía y fue nombrado el mejor jugador de la Final.

En total, con el primer equipo del Fenerbahce jugó 51 partidos, anotó nueve goles y dio 12 asistencias. Su irrupción también llamó la atención de la selección mayor de Turquía que no dudó en convocarlo saltándose todas las categorías después de la Sub 17 en donde disputó diez partidos. Con la absoluta ha sido convocado en cuatro ocasiones y ya marcó su primer gol en un partido de eliminatoria para la Eurocopa contra Gales que lo convirtió en el jugador más joven en anotar con su país.

