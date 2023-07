¿Brandon Moreno pone en riesgo su título? Así le ha ido contra peleadores brasileños en la UFC

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Llegó el día y este sábado el mexicano Brandon Moreno defenderá por primera vez su Campeonato Mundial de Peso Gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC) ante el brasileño Alexandre Pantoja en la función 290 que tendrá lugar en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos en la que será la segunda pelea entre ambos, aunque esta vez parecen estar en momentos diferentes.

Moreno y Pantoja tuvieron su primer enfrentamiento en el 2018 en una función realizada en Chile, cuando el peleador brasileño se impuso al mexicano con una victoria por decisión unánime. Por ese entonces el mexicano tenía apenas una cuantas peleas en la UFC, pero ahora, parece que el momento esta del lado del peleador azteca quien viene de superar a Figuereido en un gran combate que lo proclamó como nuevo campeón.

'The Assassin Baby' llega con un récord de 21 triunfos (5 de ellos por nocaut, 11 por sumisión) dos empates y seis derrotas. En tanto que Alexandre Pantoja, quien tiene un récord de 24 victorias y cinco derrotas, también llegará a esta pelea tras un triunfo luego del conseguido ante el estadounidense Brandon Sandoval a quien superó por sumisión. Pantoja es uno de los tres peleadores brasileños a los que ha enfrentado el mexicano.

Créditos: ufc.com

Será además la séptima ocasión que se enfrente en una pelea ante un brasileño. El saldo para Moreno en un México contra Brasil ha sido de tres victorias, un empate y dos derrotas, todas las peleas han sido ya dentro de la UFC. Fue precisamente Alexandre Pantoja su primer rival brasileño y contra quien cayó derrotado, después se enfrentó a Jussier Formiga a quien derrotó por decisión unánime,

El siguiente fue Deiverson Figuereido contra quien empató y después se volvió a enfrentar a él esta vez con triunfo por sumisión, Un tercer combate entre ambos llegó y esa vez fue derrota para el mexicano que lo derrotó finalmente en un cuarto combate donde ganó el título. Además de la pelea de Moreno, la función 290 de la UFC contempla en la pelea coestelar al también mexicano Yair 'Pantera' Rodríguez, campeón interino de la división pluma que se enfrentará a Alexander Volkanowski.

El resto de la cartelera la componen Robert Whittaker vs Dricus du Plessis (peso medio), Jalin Turner vs Dan Hooker (peso ligero), Robbie Lawler vs Niko Price (peso welter), Bo Nickal vs Trecena Gore (peso medio), Sean Brady vs Jack Della Maddalena (peso welter), Christian Rodríguez vs Cameron Saaiman (peso gallo).

Fuente. Tribuna