¡Historia para Tigers! Manning, Foley y Lange se combinan para el noveno juego sin hit de la franquicia

Detroit, Estados Unidos.- Los aficionados que asistieron al Comerica Park tuvieron la dicha de ver un encuentro histórico en la victoria de los Detroit Tigers 2-0 sobre los Toronto Blue Jays, pues pudieron apreciar el noveno juego sin hit en la historia de la franquicia. Matt Manning, Jason Foley y Alex Lange fueron los protagonistas de esta hazaña, pues se combinaron a la perfección para evitar cualquier daño del equipo rival y así lograr el objetivo.

Este también es apenas el primer juego sin hit combinado para los Tigers y el vigésimo en la historia de la Major League Baseball (MLB). Para Detroit los otros juegos sin hit habían sido de George Mullin en el lejano 1912, Virgil Trucks que lo logró en dos ocasiones en 1952, Jim Bunning en 1958, Jack Morris en 1984, Justin Verlander también en dos ocasiones en 2007 y 2011 y finalmente Spencer Turnbull había sido el último en el 2021.

Matt Manning lanzó seis entradas y dos tercios en donde recetó cinco ponches y dio tres bases por bola. Fueron 91 lanzamientos, en los que 57 fueron strikes y obtuvo su tercer triunfo en el año. Jason Foley continuó en la séptima entrada y retiró a cuatro adversarios en fila. En la novena entrada Alex Lange entró a terminar el trabajo y ponchó a Bo Bichette, para él fue décimo tercer salvamento de la temporada.

Créditos: Twitter @Tigers.

Al final los protagonistas de la hazaña no pudieron ocultar su emoción y celebraron en el montículo. Los Tigers ganaron el encuentro con sus dos carreras en la primera entrada. Primero Spencer Torkelson con doblete remolcó a Riley Greene. Después, Kerry Carpenter con triple llevó a Torkelson a home para concretar el 2-0 que ya no se movió. El mexicano Alejandro Kirk tuvo que sufrir la derrota del lado de Toronto.

“Tienes que inclinar tu gorra hacia un buen lanzamiento y una gran defensa. Javi hizo una gran jugada con el balón de Bo y Carpenter atrapó a Vladdy. Por lo general, eso es lo que sucede: tienes un buen lanzamiento respaldado por algunas buenas jugadas”, dijo el manager de los Blue Jays, John Schneider quien reconoció a sus rivales por el juego realizado esta tarde de sábado.

“Creo que eso me ayudó mucho, luchar contra la adversidad desde el principio. Entré en ritmo con Haase y me sentí muy bien”, mencionó Manning, uno de los protagonistas del encuentro en palabras citadas por la agencia AP. Mañana a las 11:40 horas, tiempo del centro de México, ambos equipos se verán las caras en el tercer juego de la serie.

Fuente: Tribuna