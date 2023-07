Kylian Mbappé hace polémicas declaraciones respecto al PSG en medio de incertidumbre por su futuro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futuro de Kylian Mbappé sigue en el aire tras tensas negociaciones entre el jugador y el club que no han llegado a buen puerto, así como el reciente ultimátum que el presidente del París Saint-Germain (PSG) Nasser Al Khelaifi ha hecho al delantero quien en máximo dos semanas deberá comunicar su decisión sobre si quiere quedase o decide salir del club esta temporada, condicionado a firmar una extensión si decide permanecer.

En medio de toda esta situación, Mbappé realizó una polémicas declaraciones que pueden no caer bien en el club parisino, pues recientemente aseguró que jugar en el PSG le impide ganar el balón de oro que reconoce al mejor jugador del mundo, pues cree que se trata de un "club que divide", así el jugador le agrega más polémica a su situación actual con el equipo que de por sí ya es demasiado tensa.

"Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago", mencionó el delantero francés en entrevista con el medio L'Equipé. El jugador, que por ahora insiste en que cumplirá su contrato de un año restante en París expresó los motivos por los que tiene en mente salir de la Ligue 1.

"¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1? Es muy simple, soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual mi camiseta, da igual dónde, da igual el año, nunca me conformo con ganar", expresó Mbappé quien también fue cuestionado por los motivos por los que el PSG no ha logrado cumplir el objetivo de ganar la Champions League y es que cree que se debe hablar con quienes construyen el club, pues los jugadores hacen lo posible.

Actitud de Mbappé habría molestado a compañeros

La tensión que existe entre el PSG y Kylian Mbappé parece haber traspasado hasta el vestuario, donde algunos jugadores estarían incorformes con la actitud del delantero. Esto según información del medio RMC Sport que en un nuevo informe revela que seis jugadores han expresado malestar por las recientes declaraciones que hizo sobre el club y ya se lo habrían hecho saber al preseidente del equipo.

Según RMC uno de los jugadores inconformes mencionó que lo que dijo Mbappé era un insulto para el club y esta sería la primera vez que sus compañeros se ponen en contra de la estrella francesa. El atacante deberá responder al ultimátum del club, aunque cada vez parece estar más fuera, pues recientemente el club publicó el anuncio de una gira amistosa en donde la imagen promocional no cuenta con Kylian.

