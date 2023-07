¡Una más de la Conade! México no asistirá por primera vez a la Universiada debido a falta de apoyo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El deporte mexicano recibe un golpe más por falta de apoyo económico, pues por primera vez en la historia México no tendrá representación en los Juegos Mundiales Universitarios debido a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no asignó un presupuesto para los gastos de los deportistas que viajarían este 2023 como parte de la delegación tricolor.

Lo anterior fue denunciado por la Consejo Nacional del Deporte de la Educación (Condde) que a través de un comunicado informó de la ausencia de México, pues no cuentan en el dinero pese a la insistencia de recibir un presupuesto; sin embargo, sus peticiones no fueron atendidas, situación que consideró como lamentable y como una muestra de que "no es de su interés el deporte de la educación del país".

“Este es un hecho lamentable que afecta el desarrollo del deporte universitario en el país, tirando a la borda todo el esfuerzo y trabajo realizado en este ciclo deportivo y que en su mayoría es solventado económicamente por las instituciones de educación superior que albergan una comunidad de 780 mil estudiantes atletas”, señaló en su documento el Condde que detalló que las autoridades consideraron que era demasiado el presupuesto.

“A decir y pensar de las autoridades que dirigen el deporte en nuestro país es demasiado presupuesto para apoyar al deporte universitario”, se agrega en otra parte del comunicado de la institución. México iba a participar con una delegación de 310 atletas universitarios en la Universiada que se desarrollará en Changdu en China el próximo 28 de julio y que finalizará el 8 de agosto. Estos juegos fueron pospuestos, pues originalmente se harían en el 2021.

En la Universiada Mundial, México ha tenido buen desempeño y se coloca como el octavo lugar de la competencia, pero ahora los atletas juveniles no podrán asistir a la próxima justa que es una de las más importantes a nivel juvenil. En su última participación en Napoli, la delegación mexicana ganó ocho medallas de oro, siete plata y seis de bronce para un total de 21 preseas quedando solo por debajo de países como Estados Unidos, Japón, Rusia o China.

