¿Cómo le fue a Marcelo Mayer, el prospecto de raíces sonorenses, en el Juego de Futuras Estrellas?

Ciudad de México.- Antes de que entren en acción los ligamayoristas en el Juego de Estrellas en la Major League Baseball (MLB), fue el turno de las promesas para hacer su aparición en el diamante en el Juego de Futuras Estrellas que contó con presencia mexicana. Ahí, el prospecto de los Boston Red Sox, Marcelo Mayer de raíces sonorenses, tomó parte del equipo de la Liga Americana y tuvo una participación destacada.

El shorstop de los Red Sox hizo muestra de sus habilidades en el diamante y se fue de 1-1, con un imparable y robo se base. El hit del mexicano fue de 100.3 millas por hora que dejó sorprendidos a los asistentes del encuentro que se disputó en Seattle. Desafortunadamente eso no fue suficiente para que su equipo lograra algo, pues la Liga Americana cayó por 5-0 frente a la Liga Nacional.

Sin embargo, la gran estrella fue también latina, pues el dominicano Nasim Núñez recibió el premio como el jugador más valioso al destacar con un doblete y un robo en un turno al bat. Tras recibir su premio vivió un momento emotivo, pues lo dedicó a la memoria de su abuelo José, quien desafortunadamente falleció el año pasado. “Él está sonriendo desde allá arriba. Lo que ocurrió en este juego y el futuro se lo dedicaré a él”. dijo.

¿Quién es Marcelo Mayer?

Marcelo Mayer nació en Chula Vista, California en Estados Unidos, pero sus padres son originarios de Nogales, Sonora y su tradición beisbolera viene desde su abuelo, Héctor 'Chero' Mayer, short stop que participó con St. Louis Cardinals en ligas menores y que en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) participó con los Mayos de Navojoa y en Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Diablos Rojos del México en los años cincuenta.

Su padre fue también pieza fundamental para que adquiriera su gusto por el beisbol, deporte en el que fue destacando conforme iba creciendo. “Desde que comencé a caminar mi papá me dio un bat y una pelota. Sin mi papá yo no estuviera aquí. Él me enseñó todo, mi swing, mi defensa, practicaba conmigo todas las noches. Desde que tengo conocimiento de que existen las Grandes Ligas sueño con algún día jugar ahí”, dijo Mayer en una entrevista con el medio Cuarto Bat.

En el 2021 Marcelo fue elegido en la cuarta selección de Draft por los Boston Red Sox con el bono más alto para un mexicano que fue de 6.6 millones de dólares y que además se convirtió también en una de las 15 cifras más grandes de la historia. Aunque en sus inicios ha integrado al selección estadounidense no olvida sus raíces mexicanas por lo que algún día le gustaría integrar la selección nacional.

Fuente: Tribuna