Luis Fernando Tena revela la razón por la que cantó el himno nacional de Guatemala en la Copa Oro

Ciudad de México.- El técnico mexicano de la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, sorprendió al ser captado mientras cantaba el himno de la selección que ahora dirige en uno de sus partidos de la Copa Oro. Este hecho fue celebrado por algunos fanáticos guatemaltecos quienes lo consideraron como una muestra de respeto o un buen gesto hacia el país que lo ha acogido en los últimos años.

Mientras tanto, otros fans se han mostrado extrañados y han criticado que como extranjero haya cantado el himno de Guatemala, pero el propio técnico es quien reveló que fue lo que lo motivó a cantar el himno nacional del país en el que ahora trabaja y es que Tena dijo que le nació cantar algunas frases por lo emocionante que se percibía en el estadio y advirtió que eso no lo hace dejar de ser mexicano.

“Vamos a los estadios a ver los partidos y ya me lo aprendí. Un himno bonito. La gente como canta y vehemencia y a uno lo contagia y emociona. Me salió cantar unas frases, no quiere decir que deje de ser mexicano o deje de querer a mi país. Agradecido con la gente de Guatemala de lo bien que nos han tratado. Nos hayan dado a dirigir su selección de futbol, es muy importante en cualquier país del mundo", explicó Tena en entrevista con TUDN.

El técnico ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ha tenido un papel muy destacado al frente del equipo centroamericano a quien regresó a unos cuartos de final en la Copa Oro. Este año también logró el ascenso de Guatemala a la Liga A de naciones de la Concacaf y por primera vez su equipo se clasificó en primer lugar de una fase de grupos en el torneo de selecciones de la zona.

Esos logros motivan Luis Fernando Tena, quien sueña con que algún día Guatemala pueda ir a un Mundial. El país centroamericano buscará cumplir ese objetivo en el próximo ciclo mundialista ya que la zona contará con tres boletos y un repechaje en un torneo que no contará con la presencia de México, Estados Unidos y Canadá que ya clasificaron de forma automática.

“Sería una alegría enorme, los guatemaltecos son futboleros y sueñan con ir a un mundial. Tenemos la ilusión, son tantas las ganas que no se debe convertir en obsesión. Que no opere en contra en las eliminatorias. Se imagina a la gente de Guatemala festejando, como en Estados Unidos, y sería una gran alegría”, agregó Tena.

Fuente: Tribuna