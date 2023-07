Verstappen hace historia para Red Bull en Gran Bretaña; 'Checo' rebasa, pero solo alcanza a ser sexto

Comparta este artículo

Northamptonshire, Inglaterra.- Una vez más, Max Verstappen demostró su dominio en la Fórmula 1 y con tiempo de 1:25:16.938 se impuso en el Gran Premio de la Gran Bretaña, siendo esta la primera ocasión que consigue ganar en el Circuito de Silverstone. Además, consiguió algo histórico para Red Bull, pues con esta son once victorias consecutivas para la escudería igualando el récord histórico de la F1.

“Por supuesto, muy feliz de haber ganado nuevamente. Quiero decir, once victorias seguidas para el equipo, creo que es bastante increíble, pero hoy no fue sencillo", dijo Max Verstappen, luego de su victoria en el circuito británico que lo coloca más líder que nunca en el campeonato de pilotos a 99 puntos ya de distancia del segundo lugar que es el mexicano Sergio 'Checo' Pérez quien no pudo subir al podio.

Tras su gran papel en la clasificación, McLaren también alcanzó a subirse al podio y Lando Norris se metió en el segundo puesto, mientras que la tercera plaza fue para Lewis Hamilton de Mercedes. En sexto lugar llegó el mexicano Sergio Pérez, quien largó en la posición 15 luego de un castigo a Botas. Desde ese sitio fue rebasando competidores, pero no fue suficiente para llegar al podio en esta ocasión.

Créditos: Twitter @redbullracing

'Checo' superó al español Fernando Alonso y sumó ocho puntos, que lo mantienen segundo en el campeonato de pilotos. Max Verstappen es el líder absoluto con 255 puntos, seguido del mexicano con 156. En tercera posición está Fernando Alonso con 137, mientras que Lewis Hamilton es cuarto con 121 unidades. En quinto lugar aparece el piloto de Ferrari Carlos Sainz Jr con apenas 83 puntos.

Al final de la carrera, 'Checo' evaluó su desempeño y analizó las condiciones que impidieron que remontará más lugares. "Tuve muy buena salida, estaba por fuera de Ocon y me empujó fuera de la pista. Lo complicó todo, la remontada al inicio, perdí lugares y tuve que regresar mucho más lento de lo que esperaba. Paramos tres vueltas antes del Safety Car y eso también vino a perjudicar en remontar más”, dijo el mexicano a FOX Sports.

Por otra parte, aceptó que debe mejorar en las pruebas de clasificación que es lo que está mermando su temporada, además reveló que todavía siente algunos problemas en el RB19. “Di todo lo que podía y lo importante será solucionar los sábados. Los domingos tenemos más ritmo y llega todo más natural. Los sábados con el auto sin gasolina me está costando más. El auto está más sensible, no sabemos si por actualizaciones o la temperatura y cambios de viento”, opinó

Fuente: Tribuna