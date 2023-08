Chelsea vuelve a interesarse en Edson Álvarez, pero existe una razón que complica su llegada al club

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mediocampista mexicano Edson Álvarez vuelve a estar en la órbita del futbol inglés y más concretamente del Chelsea, club que ya en alguna ocasión buscó contratarlo. Ahora los 'Blues' lucen como la nueva posibilidad para que siga su camino en Europa, pero esta vez el panorama luce más complicado, pues su fichaje depende de que el club no haga otra contratación, la cual es su principal aspiración.

Y es que según el diario The Mirror, Edson Álvarez es una de las opciones del entrenador Pochettino para esta temporada. El principal interés del Chelsea es Moisés Caicedo, futbolista ecuatoriano del Brighton & Hove Albion, quien tuvo una destacada temporada pasada y por lo tanto llamó la atención de varios equipos. Además su precio es de los más elevados pues cuesta hasta 80 millones de euros.

En caso de que el fichaje de Caicedo no se realice, entra la posibilidad de que el mexicano sea elegido, pero tampoco es seguro, pues con él compiten también Gabri Veiga y Tyler Adams. Esta es la segunda ocasión que el Chelsea se interesa. La primera fue en invierno pasado, pero el fichaje no se realizó debido a que Ajax no aceptó la oferta del club, pues buscaban obtener una mejor cifra por el futbolista.

Créditos: Twitter @AFCAjax

Este año ha tenido también la posibilidad de salir en dos ocasiones, pero tampoco ha concretado su pase. El Borussia Dortmund que ya parecía su próximo destino, se arrepintió de último minuto, pues una nueva deliberación entre directivos determinó que el jugador no era tan necesario y su precio era elevado por lo que quedó descartado y posteriormente llegó una nueva oferta del futbol de Inglaterra.

Esa vez fue el West Ham United, quien tampoco pudo concretar su fichaje pese a que había realizado una jugosa oferta que superaba las expectativas del Ajax. Álvarez llegaría como reemplazo de Rice que se había ido al Arsenal, pero según la prensa inglesa todo se vino abajo debido a que los promotores del mexicano pedían más dinero en la transacción y el club ya no ofertó más.

Edson Álvarez ha mencionado que está listo para cambiar a una nueva liga, pero los problemas para contratarlo abundan. Al mercado todavía le queda un mes, en ese tiempo se podrá saber si el mexicano saldría a un nuevo equipo o se mantendría un año más en el Ajax donde no le ha ido mal.

Fuente: Tribuna