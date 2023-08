Leagues Cup: Así quedaron los enfrentamientos de dieciseisavos de final ¿qué liga metió más equipos?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes finalizaron los juegos restantes de la fase de grupos de la Leagues Cup y con ello quedaron definidos todos los enfrentamientos de los dieciseisavos de final del torneo en donde claramente habrá una liga que tendrá mayor participación. La Major League Soccer (MLS) metió a la ronda final a 20 de sus clubes, mientras que la Liga MX solo tendrá a 12 equipos en la siguiente ronda del torneo.

¿Cuándo se jugará la fase final de la Leagues Cup?

La ronda de los dieciseisavos de final Leagues Cup comenzará el martes 2 de agosto y finalizará el día 4. Después se dará paso a la ronda de octavos de final que se realizará entre el 6 y 8 de agosto, mientras que la ronda de los cuartos de final se jugará entre el 11 y el 12 del mismo mes. En tanto que las semifinales serán el 15 de agosto y la gran final se disputará el próximo 19 de agosto con lo que se conocerá al primer campeón bajo esta nueva modalidad.

Créditos: Leagues Cup

¿Cuáles son los partidos de dieciseisavos de final?

Miércoles, 2 de agosto de 2023

LAFC vs FC Juárez

Inter Miami CF vs Orlando City SC

Mazatlán FC vs FC Dallas

Pachuca vs Houston Dynamo FC

Jueves, 3 de agosto de 2023

Charlotte FC vs Cruz Azul

Atlas FC vs New England Revolution

Philadelphia Union vs DC United

Pumas vs Querétaro

New York Red Bulls vs New York City

León vs Real Salt Lake

Viernes, 4 de agosto de2023

Columbus Crew vs Minnesota United

FC Cincinnati vs Nashville SC

Chicago Fire vs. Club America

Toluca vs Sporting Kansas City

Monterrey vs. Portland Timbers

Tigres vs. Vancouver Whitecaps

Cabe recordar que este torneo que involucra a todos los equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer en un nuevo formato también servirá para la futura Copa de Campeones de la Concacaf, pues entregará tres boletos directos por lo que clubes que no ingresen por haber ganado el título en su país, pueden ser considerados gracias a este certamen que les brindará otra forma de acceder.

