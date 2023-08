Este sería el remplazo de Thibaut Courtois en el Real Madrid tras romperse el ligamento cruzado

Comparta este artículo

Madrid, España.- Los aficionados del Real Madrid en México amanecieron con una terrible noticia, pues se reportó que el portero originario de Bélgica, Thibaut Courtois, titular indiscutible en el cuadro merengue, abandonó este jueves el entrenamiento del conjunto blanco de forma prematura al sufrir una fuerte lesión, más tarde se confirmó que se trató de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Se trata de una baja sensible para el conjunto blanco, pues Thibaut Courtois es considerado como uno de los mejores porteros del mundo y ha sido factos fundamental en los últimos títulos obtenidos por el Real Madrid. Además, la Liga comienza en dos días, en la visita de los merengues al Athletic Club en Sam Mamés el próximo sábado. Ahora, se comienzan a barajar las opciones para suplir al guardameta.

Lesión de Thibaut Courtois, foto: Especial

Asimismo, Thibaut Courtois, de 31 años, está enfrentando la que sería la lesión más fuerte en lo que va de su carrera en la elite del futbol europeo, la última fue en septiembre de 2015 cuando se desgarró el menisco, lesión de la que se recuperó en tan solo tres meses para regresar de la mejor manera y disputar el mundial de 2018 y 2022 al máximo nivel, periodo en el que se convirtió en figura del Real Madrid.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", compartió el Real Madrid en sus redes sociales.

Posibles candidatos a suplir a Thibaut Courtois en el Real Madrid

Andriy Lunin

Se trata del guardameta suplente del Real Madrid, un jugador de 24 años con muy buenas credenciales, el cual tendría la oportunidad de demostrar su talento a la afición del Santiago Bernabéu, fue candidato al Golden Boy como mejor jugador del mundo sub-21 en 2019. Por lo que se trata de calidad pura en la portería que tendrá que dar su mejor esfuerzo para apoderarse de la portería merengue, tal cual lo hizo Iker Casillas en su oportunidad.

David De Gea

El portero español ha coqueteado en reiteradas ocasiones con el Real Madrid, incluso, su fichaje se cayó de última hora hace unos años, por lo que es conocido su deseo de portar los colores del máximo ganador de la Champions League. El ahora exportero del Mancheter United no tiene club tras partir de Old Trafford, por lo que a sus 32 años no sería nada descabellado su llegada al considerado club de futbol más grande de Europa.

David Soria

Finalmente, al igual que Keylor Navas, Soria se desempeña en un club discreto de La Liga, es el titular del Getafe y a sus 30 años ha mostrado destellos que le podrían abrir la puerta al cuadro merengue para reforzar el arco, no es la primera vez que se relaciona con el Real Madrid, pues ha sido sondeado este verano, pero la presencia de Lupin detuvo su arribo. Sin embargo, la lesión de Thibaut Courtois cambió la situación.

Fuente: Tribuna