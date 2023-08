Edson Álvarez no jugará la jornada 1 con el West Ham United; esta es la razón

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El futbolista mexicano Edson Álvarez fue fichado recientemente por el West Ham United de Inglaterra que empezará su camino en una nueva temporada en la Premier League este fin de semana, pero sin el mediocampista y es que quedó descartado por su nuevo técnico David Moyes, quien en conferencia de prensa explicó los motivos por los que no lo tomará en cuenta esta jornada.

Y es que Álvarez no formará parte de la primera convocatoria debido a su falta de actividad. En el verano jugó con México la Copa Oro, pero desde entonces no se ha preparado, pues luego de recibir unos días de descanso reportó en Ámsterdam para resolver su fichaje, por lo tanto tampoco fue considerado para los partidos amistosos del club y no se encuentra preparado para regresar a las canchas todavía.

“Primero que nada, estamos muy contentos de tenerlo. Hemos trabajado muy duro en traer a varios jugadores en el verano. Es bueno tener al menos a uno aquí y ojalá se desempeñen como esperamos e incorporemos algunos más, pero él (Edson) no ha entrenado. No estará disponible para esta semana”, explicó Moyes respecto a la posibilidad de incluirlo en este primer fin de semana por lo que el debut de Edson deberá esperar.

Moyes todavía puede sumar más refuerzos, mismos que buscará sean de diferentes posiciones y que se pueda mantener un equilibrio. "Necesitas una cantidad (de jugadores) con los que puedas trabajar y un equilibrio de jugadores en cada posición, y todas esas cosas entran en juego cuando intentas firmarlos. Simplemente caminé por el pasillo y miré todas las fotos de nosotros ganando un trofeo europeo, fue increíble lo que hicimos

“Entramos esta temporada con mucha positividad. Tenemos un gran sentimiento y queremos mantenerlo”, mencionó el estratega que espera volver a tener un año exitoso como lo hizo el año pasado cuando fueron campeones de la Conference League. Además de Edson, se sumarán al equipo Harry Maguire y James Ward Prowse. Por otra parte descartó la posibilidad de que salga Lucas Paquetá.

¿Cuándo puede debutar Edson Álvarez?

West Ham United enfrentará como visitante al Bournemouth en la jornada 1 de la Premier League, tras ese partido se enfrentarán como locales al Chelsea en la jornada 2 por lo que podría ser ante los 'Blues' cuando el mexicano pueda ver sus primeros minutos como nuevo jugador de los 'Hammers', aunque se debe esperar a la valoración del entrenador que podrá trabajar con él la siguiente semana.

