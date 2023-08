El '34' de Fernando Valenzuela y los otros números retirados de los Dodgers

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes por la noche, Los Angeles Dodgers retirarán el número '34' de Fernando Valenzuela en una ceremonia que apunta a ser muy especial, el expelotero sonorense se convertirá en el primer mexicano al que se le conceda este honor en la Major League Baseball (MLB) y se unirá a una selecta lista de jugadores que reciben este reconocimiento, pues son muy contados.

En total, los Dodgers han retirado diez números en su historia, el número 1 de Pee Wee Reese, el 2 de Tommy Lasorda, el 4 de Duke Snider, el 14 de Gil Hodges, así como el 19 de Jim Gilliam. También fueron retirados el 20 de Don Sutton, el 24 de Walter Alston, el 32 Sandy Koufax, así como el 39 de Roy Campanella y el 42 de Jackie Robinson. También ha sido retirado el 53 de Don Drysdale. A ellos se agregará el número del 'Toro'.

Fernando Valenzuela se dijo contento por recibir este homenaje por parte de la organización angelina con la que brilló en su carrera profesional. Además, aceptó que siempre quiso que su número fuera retirado; sin embargo, mencionó que no lo expresó para no hacer sentir que ejercía presión sobre el equipo, pero ahora ya se prepara para disfrutar del que será su gran día este viernes 11 de agosto.

Fernando Valenzuela lanza la primera bola en un juego. Créditos: Twitter @LosDodgers

"Para ser honestos, siempre lo quise, siempre es algo que deseaba, pero no era correcto que lo dijera, no era correcto que se pudiera pensar que yo hacía presión o algo. Estoy muy contento, mi familia está muy contenta, y vamos a disfrutar mucho de este día junto con toda la afición de este equipo”, dijo Valenzuela en entrevista para el diario Excélsior. Una curiosidad es que su número que será retirado no fue uno que él eligiera.

Según contó el sonorense, el '34' era un número que ya estaba colgado en su locker por lo que fue una elección casual. “Ese número, cuando a mí me subieron, ahí estaba en mi locker, estaba colgado", dijo Valenzuela en palabras para FOX Sports y agregó que tampoco es que tuviera un número preferido, pues aseguró que en las Grandes Ligas cualquiera hubiera sido el ideal, ya que lo importante era estar ahí. "En Grandes Ligas, cualquier, hasta el 100, porque ahí está lo mejor, ahí está el nivel que uno quiere estar, que es Grandes Ligas, así es que cayó el 34 y ahí seguimos con ese número”, mencionó Fernando.

¿Cuándo y a qué hora se retira el número de Fernando Valenzuela?

Será previo al primer juego de la serie entre Los Angeles Dodgers y Colorado Rockies cuando se retire el número 34 de Fernando Valenzuela. El juego que se disputará en el Dodger Stadium, está pactado para comenzar a las 20:10 horas tiempo del centro de México (19:10 horas tiempo del pacífico). El juego será transmitido por MLB Pass, así como por la cadena de paga de FOX Sports.

Fuente: Tribuna