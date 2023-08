El motivo que deja fuera a Giannis Antetokounmpo del Mundial de básquetbol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Giannis Antetokounmpo formará parte de las grandes ausencias de la Copa del Mundo de Basquetbol que se disputará desde finales de este mes en Asia, pues el jugador de los Millwaukee Bucks de la National Basketball Association (NBA) todavía no se encuentra listo para regresar a la competencia de alto nivel debido a que se sigue recuperando de una cirugía en la rodilla, por lo que descartó su participación con Grecia en el torneo.

"Después de meses de trabajo y múltiples reuniones con el personal médico, está claro que no estoy listo para competir al nivel que necesito para participar en la Copa del Mundo. Esta no fue una elección, sino mi única opción para asegurarme de volver al nivel de baloncesto por el que he trabajado tan duro hasta ahora en mi carrera. Estoy extremadamente decepcionado con este resultado, pero fue una decisión tomada con el personal médico", escribió el griego en sus redes sociales.

Antetokounmpo estaba considerado con Grecia, pese a que no formó parte del campamento de preparación y tampoco de los juegos previos debido a que se recuperaba, pero al final de cuentas la lesión no le permitirá estar a tiempo. Giannis se lamentó perderse la competencia internacional y recordó que intentó por todos los medios estar listo para representar a su país que, además, se medirá a Estados Unidos en la fase de grupos.

"Todo el mundo sabe que mi pasión y amor por mi Selección ha cambiado y nunca cambiará. Desde que terminé mi temporada en la NBA, he estado empujando mi cuerpo al límite para ser el jugador que necesito ser para ayudar a nuestro equipo a alcanzar las metas que nos hemos propuesto", dijo el basquetbolista. Ahora, se puso como objetivo la posibilidad de representar a Grecia en los Juegos Olímpicos de 2024 un certamen donde nunca ha competido.

"Mi objetivo personal y nuestro objetivo final de equipo es clasificar para los Juegos Olímpicos de 2024 y será un honor representar a mi equipo nacional el próximo año". La Copa Mundial de Basquetbol 2023 se celebrará en Filipinas, Japón e Indonesia. Será la primera vez en la historia del certamen que se celebre en tres sedes distintas y comenzará el 25 de agosto y terminará el 10 de septiembre.

En total clasificaron 32 selecciones de las diferentes confederaciones. Los partidos se disputarán en cinco escenarios distintos: la Okinawa Arena, la Arena de Yakarta, el Mall of Asia Arena, el Coliseo Araneta y la Arena Filipina. Grecia quedó ubicada en el Grupo C junto a Estados Unidos, Jordania y Nueva Zelanda.

