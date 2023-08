Pep Guardiola pega tremenda regañiza a Erling Haaland pese a doblete en triunfo del City

Comparta este artículo

Burnley, Inglaterra.- El Manchester City arrancó con el pie derecho la nueva temporada en la Premier League, pues derrotaron por goleada de 0-3 al Burnley. El héroe de la noche fue el noruego Erling Haaland quien se destacó con un doblete, mientras que el otro tanto del partido fue de Rodrigo Hernández. Con este resultado el conjunto de los 'Sky Blues' comienza la defensa de su título en la liga inglesa.

Pero aunque Haaland tuvo una participación importante en el resultado, esto no pareció gustarle del todo a Pep Guardiola, técnico del Manchester City quien al medio tiempo regañó muy fuerte al delantero noruego. En la transmisión se pudo apreciar como va a seguir a su jugador y le grita algunas cosas, después lo jala y junto a él lo sigue regañando. En un momento se da cuenta que la cámara lo está siguiendo y se aparta para quitar el lente de mala forma.

Una vez hecho eso el entrenador retoma su camino y busca a Haaland nuevamente. Al final del partido, el español fue cuestionado por esa situación y aseguró que ocurrió porque no estaba siguiendo la instrucción del partido. Pese a lo ocurrido también aseguró que no hay ningún problema y que se trata de cosas que suceden en el futbol por lo que pidió a los medios no ser dramáticos con lo ocurrido en el Estadio Turf Moor.

"Quería que le enviasen la pelota en largo pero esa pelota no debía ir en largo. A veces debes ser paciente para encontrar el momento adecuado. Él no estaba frustrado, y yo tampoco. Son cosas que pasan en el fútbol, no hay que ser dramáticos", dijo Guardiola en la conferencia de prensa. Haaland disputó casi todo el partido hasta que salió de cambio por Palmer en el minuto 80 de juego.

Haaland celebra su gol con el Manchester City. Créditos: Twitter @ManCityES

El delantero noruego abrió el marcador luego de concluir la asistencia de Rodrigo apenas a los cuatro minutos de juego. Después al 36', encontró su doblete en otra gran definición a pase de Álvarez. Con esa ventaja se fueron al descanso y para la segunda mitad el español Hernández anotó el tercer tanto al minuto 75 con lo que el City aseguró su primera victoria de la temporada y en espera de su siguiente rival.

En su siguiente partido, el Manchester City enfrentará al Sevilla en la Supercopa de la UEFA que enfrenta al campeón de Champions League contra el de Europa League. El 19 de agosto regresarán a la Premier League para jugar la segunda jornada en un partido que será su presentación en casa y se enfrentarán al Newcastle United.

Fuente: Tribuna