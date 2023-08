Arremeten contra Edson Álvarez tras salir del Ajax: "Es un jugador mediocre"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mexicano Edson Álvarez firmó recientemente su contrato con el West Ham United, procedente del Ajax, cumpliendo así su sueño de emigrar a una liga más competitiva como los es la Premier League. El jugador estuvo por cuatro temporadas en la Eredisvisie de los Países Bajos en donde se mostró como uno de los jugadores más destacados del cuadro titular, al menos en cuanto a la competencia doméstica se refiere.

Pero Álvarez no escapó de las criticas durante su estancia en el club y en varias ocasiones fue señalado por los comentaristas de aquel país que no lo consideraban como un jugador de gran nivel. Ahora que ha salido del club, las valoraciones negativas no se detuvieron y esta vez fue considerado como un futbolista "mediocre". Fue el exfutbolista, Wim Kieft, quien arremetió fuerte contra el mediocampista mexicano en una columna de opinión.

Kieft resaltó que Ajax perdió con la salida de elementos como Dusan Tadic, pero tras escuchar que todo se vendría abajo con la salida de Álvarez no estuvo de acuerdo, pues cree que no era un jugador determinante o especial, pues no lo considera con un gran nivel. "Con la salida de Tadic y Jurriën Timber, el Ajax ha perdido calidad, pero decir que las cosas se están derrumbando porque se ha ido Edson Álvarez es ir demasiado lejos.

Edson Álvarez en un juego con Ajax.Créditos: Twitter @EdsonAlvarez19

"Una cantidad asombrosa, 38 millones de euros con una posible bonificación de 3 millones de euros. El mexicano de ninguna manera es un futbolista especial. Todos hablan unos tras otros, pero Álvarez sigue siendo un jugador mediocre en el futbol", escribió en su columna en el diario De Telegraaf sobre el mediocampista mexicano que ya se encuentra concentrado con el West Ham United en espera de debutar.

Álvarez no formó parte de la primera convocatoria debido a su falta de actividad. En el verano jugó con México la Copa Oro, pero desde entonces no se ha preparado, pues luego de recibir unos días de descanso reportó en Ámsterdam para resolver su fichaje, por lo tanto tampoco fue considerado para los partidos amistosos del club y no se encuentra preparado para regresar a las canchas todavía.

“Primero que nada, estamos muy contentos de tenerlo. Hemos trabajado muy duro en traer a varios jugadores en el verano. Es bueno tener al menos a uno aquí y ojalá se desempeñen como esperamos e incorporemos algunos más, pero él (Edson) no ha entrenado. No estará disponible para esta semana”, explicó Moyes respecto a la posibilidad de incluirlo en este primer fin de semana por lo que el debut de Edson deberá esperar.

Fuente: Tribuna