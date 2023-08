Erling Haaland rompe el silencio tras regaño de Guardiola y da su versión de lo ocurrido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El delantero noruego Erling Haaland fue la figura en el primer triunfo del Manchester City en la nueva temporada de la Premier League en donde derrotaron por goleada de 0-3 al Burnley, pues anotó un doblete, mientras que el otro tanto del partido fue de Rodrigo Hernández. Pero lo que llamó la atención fue que Pep Guardiola, se enojó con el delantero a quien fue a regañar en el medio tiempo.

En la transmisión se pudo apreciar como va a seguir a su jugador y le grita algunas cosas, después lo jala y junto a él lo sigue regañando. En un momento se da cuenta que la cámara lo está siguiendo y se aparta para quitar el lente de mala forma. Una vez hecho eso el entrenador retoma su camino y busca a Haaland nuevamente. Erling Haaland reveló después que fue lo que pasó en ese momento y porque el técnico se enfureció.

“Eso pasó por el último tiro del primer tiempo, porque me enojé con Bernardo Silva por no pasarme el balón, entonces él (Guardiola) se enojó conmigo", dijo Haaland en declaraciones para Sky Sports; sin embargo, aseguró que no hay ningún problema con su entrenador. "Pero no no hay problema, es un buen comienzo para el campeonato", agregó el goleador del City, quien este año aspira a ser el campeón de goleo del campeonato nuevamente.

Captura de pantalla.

“Intento concentrarme todos los días y digo todo el tiempo cuánto placer es trabajar con Pep. Tengo que seguir evolucionando porque todavía soy joven y no creo que haya nadie mejor para enseñar“, agregó Haaland sobre lo ocurrido. Al final del partido, el español también fue cuestionado por esa situación y aseguró que ocurrió porque no estaba siguiendo la instrucción del partido. Pese a lo ocurrido también recordó que no hay ningún problema y que se trata de cosas que suceden en el futbol.

Ante esto pidió a los medios no ser dramáticos con lo ocurrido en el Estadio Turf Moor. "Son cosas que pasan en el fútbol, no hay que ser dramáticos", aseguró Guardiola. “Quiere el balón todo el tiempo para él, en el uno contra uno le dijo a Bernardo Silva ‘pásame el balón por atrás y hago el gol. Pero Bernardo acertó al no dar el pase”, dijo Pep Guardiola en conferencia de prensa tras el partido.

Fuente: Tribuna