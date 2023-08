Comparta este artículo

Liverpool, Inglaterra.- El Fulham inició con el pie derecho su participación en la temporada 2023-2024 de la Premier League en al ganar por marcador de 0-1 al Everton en el Estadio Goodison Park. Este fue también el primer partido del mexicano Raúl Jiménez en la liga con su nuevo equipo en donde arrancó como titular en el ataque al lado de Harry Wilson y Willian por lo que el técnico demostró la confianza que tiene en uno de sus nuevos refuerzos.

Raúl Jiménez tuvo la oportunidad de anotar un gol cuando recibió un balón por aire y con una media vuelta remató a portería, pero la pelota se estrelló en el poste. Esa fue la acción más clara del mexicano que salió de cambio al minuto 58 y en su lugar entró el serbio Aleksandr Mitrovic. En esos momentos el marcador todavía se encontraba empatado sin goles. Fue en los minutos finales del partido que por fin se pudo romper el cero.

El jamaiquino Bobby De Cordova-Reid fue el responsable de colocar el el primer gol de la temporada para el Fulham y el único tanto del partido que significó la victoria. El portero alemán Bernd Leno también fue una de las figuras del partido, pues evitó cualquier oportunidad del Everton que dominó las acciones ofensivas por momentos, pero el arquero fue determinante para evitar la caída de su meta.

Raúl Jiménez pelea el balón. Créditos: Twitter @Everton

Al final del partido, el técnico Marco Silva fue critico con el resultado y aseguró que no mostraron su mejor versión. “Esa no fue una buena actuación nuestra para nada. Creo que, en general, durante el juego, no jugamos a nuestro nivel. Incluso si comenzamos bien el juego, después de los primeros 15-20 minutos comenzamos a perder muchos balones en nuestra preparación, en ciertas áreas. Dimos tantas oportunidades para que el Everton nos castigue en los contraataques.

“Tuvieron sus ocasiones, por supuesto, un buen número de ocasiones durante la primera mitad, porque les dimos muchos momentos para que nos castigaran. Para ser honesto, fue mucho más nuestra culpa porque no actuamos. Bernd nos mantuvo en el juego. Una gran, gran actuación de Bernd Leno nos mantuvo en el juego en ciertos momentos cuando estábamos bajo presión. Cambiamos algunas cosas en el medio tiempo, la segunda mitad fue ligeramente diferente", dijo en conferencia.

En otros resultados de la jornada 1 en la Premier League el Arsenal inició con victoria de 2-1 sobre Nottingham Forest, mientras que el West Ham United sin Edson Álvarez empató 1-1 con Bournemouth. El Brighton dio una gran exhibición y derrotó al recién ascendido Luton Town por 4-1. Mientras que el Sheffield United perdió 0-1 contra Crystal Palace. Finalmente, el Newastle goleó al Aston Villa 5-1.

Fuente: Tribuna