Harry Kane hace su debut en el Bayern Munich con derrota en la Super Copa

Múnich, Alemania.- En las primeras horas de este sábado 12 de agosto, el Bayern Munich informó de la incorporación de Harry Kane como su nuevo refuerzo para la siguiente temporada y el delantero ni siquiera tuvo que esperar a realizar sus primeras prácticas, pues de inmediato fue incorporado al equipo que disputó su primer título de la temporada con la Super Copa de Alemania en donde enfrentó al RB Leipzig.

Harry Kane, quien era uno de los delanteros más atractivos del mercado europeo, finalmente se decidió por Bayern Munich con quien firmó un contrato hasta el verano del 2027. "Estoy muy contento de formar parte del FC Bayern ahora. El FC Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo y siempre he dicho que quiero competir y demostrar mi valía al máximo nivel en mi carrera. El FC Bayern se caracteriza por su cultura ganadora: sienta muy bien estar aquí", dijo Kane.

El delantero deja atrás por primera vez el futbol inglés donde se convirtió en un goleador destacado. Fue campeón de goleo en tres temporadas y se encuentra entre los goleadores históricos de la Premier por detrás de Alan Shearer. Con la selección de Inglaterra también se ha convertido en leyenda y con sus 58 goles es el máximo goleador en la historia. Con esas credenciales llegó a Múnich en busca de su primer título como profesional.

Créditos: Bayern Munich.

Y es que pese a todas sus cualidades, nunca ha sido campeón. Este sábado se le presentó por primera vez la oportunidad en la Super Copa, pero no pudo romper su maldición, pues el RB Leipzig se impuso por goleada de 0-3 al Bayern Munich que disputó el partido en su casa. Harry Kane entró de cambio al minuto 64', pero poco pudo hacer, pues ya el partido estaba casi decidido en favor del conjunto rival que se había adelantado muy temprano.

El hombre gol del partido fue el español Dani Olmo quien se destacó con un triplete. Desde el minuto 3, el atacante abrió la cuenta lo que desconcertó al Bayern Munich. Después llegó el segundo tanto al 44' y se fueron con una cómoda ventaja al descanso. Para el complemento nuevamente apareció, esta vez, desde el punto de penalti y no desperdició su oportunidad. Con este resultado le dio el título al Leipzig.

El Bayern Munich busca regresar al nivel del mejor futbol europeo, luego de la decepcionante temporada pasada. Es por eso que han reforzado varias zonas del campo, aunque en la portería perdieron al portero Sommer y Neuer todavía no está listo para volver.

Fuente: Tribuna