Neymar recibiría este millonario sueldo al fichar con Al Hilal; ¿en cuánto lo venderá PSG?

Ciudad de México.- El destino de Neymar ya estaría decidido y pondría fin a su carrera en el futbol de Europa, pues ya habría llegado a un acuerdo con el Al Hilal de la Saudí Pro League, por lo que se convertiría en una estrella más que se sumaría al futbol árabe. De acuerdo con medios franceses, el delantero sería presentado en los próximos días, una vez que queden definidas las condiciones en el traspaso del jugador.

Según información de medios como RMC Sports y L'Equipe, Neymar firmaría un contrato por dos años que le redituarían en un salario de 160 millones de euros. Mientras que el equipo árabe puso una primera oferta sobre la mesa de 80 millones de euros por el traspaso del futbolista que tiene contrato vigente con el PSG. Aunque habrá que ver como avanzan las negociaciones, pues es posible que aumenten la oferta.

Neymar no formó parte de la convocatoria para el primer partido de la Ligue 1 entre el PSG y el Lorient que empataron a un gol. Ya desde la semana pasada comenzaron los rumores sobre una posible salida al futbol saudí, aunque en un principio se había hablado como una vía para llegar en préstamo al Barcelona. Pero esta situación ya no sería así, pues el club español no tiene las condiciones económicas para pagarlo.

Créditos: Facebook PSG.

Por otra parte, Xavi, técnico del Barcelona, no considera que Neymar pueda ser parte de su esquema, por lo que a sus 31 años iniciaría una nueva etapa fuera del continente europeo. El Al Hilal se había quedado con las ganas de dar un gran golpe con un fichaje 'bomba', pues en un principio querían a Lionel Messi, pero el argentino optó por la oferta estadounidense y ahora con el delantero brasileño cumplirían ese objetivo.

Tras volver de la gira por Asia, Neymar comunicó a la dirigencia parisina su intención de salir este verano. El brasileño ya no se habría sentido bien en el club, luego de que fue blanco de ataques de los hinchas del PSG tras una temporada complicada. Incluso recibió la visita de varios de ellos a su casa, quienes lo insultaron. También fue abucheado en el estadio y estas situaciones lo habrían orillado a tomar dicha decisión.

En el Al Hilal, Neymar se reunirá a otras estrellas como Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Sergej Milinkovic Savic y Malcolm. El club enfrentó a Al Nassr en la Liga de Campeones Árabe y perdió en tiempos extras, por lo que buscará ser más competitivo, algo que lograría una vez que Neymar se una al equipo. En total, esta temporada se han unido 18 futbolistas de renombre a la liga de Arabia Saudita.

Fuente: Tribuna