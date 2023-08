Real Madrid pierde otro titular toda la temporada, este es el parte médico de Éder Militao

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Real Madrid inició la nueva temporada con la mala noticia de que perderían a Thibaut Courtois, su portero titular, pero tras el debut del equipo en la temporada 2023-2024 de La Liga las malas noticias volvieron a aparecer. Esta vez también perderán a otro futbolista de su once inicial como lo es el defensa brasileño Éder Militao quien terminó con una rotura de ligamentos cruzados.

A través de un informe médico, el Real Madrid dio la mala noticia del jugador, quien será intervenido en los próximos días. Aunque no dieron un tiempo estimado de recuperación, los pronósticos para una lesión de ese tipo es de entre siete y nueve meses por lo que el defensa se perdería toda la temporada. "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militao se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda", escribió el club.

"El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", detalló el equipo merengue. Militao tuvo que salir de cambio al minuto 50 en la victoria merengue de 2-0 sobre el Athletic de Bilbao. El defensa salió apoyado en dos miembros del cuerpo médico y con visibles gestos de dolor. En su lugar entro Antonio Rudiger quien se encargaría de suplir el jugador en los próximos meses en donde buscarán tener una buena participación.

Ya desde el día de ayer, Carlo Ancelotti había adelantado en la conferencia de prensa que la lesión del jugador no tenía una buena pinta por lo que se esperaban malas noticias. "Es un esguince de rodilla no tiene buen pinta. Evaluaremos en las próximas horas. No se puede descartar que sea una lesión grave", había comentado el entrenador italiano sobre el brasileño antes de que se confirmaran los estudios.

El portero Courtois, lesionado y fuera también la temporada, envió un mensaje de apoyo a Militao a través de sus redes sociales. "¡Mucha fuerza amigo! Lucharemos juntos", escribió el arquero. Las muestras de apoyo no se han hecho esperar por parte de compañeros y colegas del futbolista. Por ejemplo, Dani Ceballos también envió un mensaje de fuerza y ánimos a su compañero.

"Amigo mío… Estamos juntos. Mucha fuerza y ánimo, estamos deseando verte de nuevo en el verde con nosotros. Te echaremos de menos por un tiempo, pero volverás más fuerte. Te quiero hermano", escribió Ceballos. "Fuerza Mili. Pronto estarás con nosotros disfrutando como tu sabes. Estamos contigo", publicó 'Nacho' Fernández sumándose a las muestras de apoyo al defensor brasileño.

