César Montes podría regresar a la primera división; esta cifra lo separa del Almería

Ciudad de México.- El defensa mexicano César Montes descendió la temporada pasada a la segunda división con el Espanyol de Barcelona, pero ahora se abre la posibilidad de que regrese a la primera división española. Aunque para esto, el equipo que lo requiera deberá cumplir con las exigencias económicas del conjunto 'periquito' que busca sacarle provecho al jugador con una jugosa venta.

De acuerdo con información del diario AS, el Almería es el equipo que está interesado en reforzarse con César Montes, quien en el torneo pasado jugó seis meses con el club catalán y dejó una buena impresión gracias a su capacidad para defender, así como para incorporarse al frente y marcar goles. El conjunto recién ascendido habría realizado una primera oferta por el jugador, pero Espanyol busca algo más.

Según el medio español, el equipo busca vender a Montes por once millones de euros y no aceptaría otro trato que no sea la venta del jugador. Con esto buscarán usar ese dinero para comprar otros jugadores que les ayuden a competir en la segunda categoría en busca de regresar el próximo año a primera. Sería en los próximos días cuando se defina la salida del mexicano y la posible incorporación a su nuevo equipo.

César Montes en el Espanyol. Créditos: Twitter @CJasib

Este fin de semana se disputó la jornada 1 de La Liga 2 en donde el Espanyol empató 1-1 contra el Albacete. Fernando Calero adelantó a los periquitos que se salvaron en dos ocasiones con dos penaltis fallados por Manu Fuster, pero en la recta final del partido Alberto Quiles anotó el empate. Para este juego no fue convocado Montes por lo que los rumores de su salida aumentaron al inicio de esta semana.

A finales de 2022, Espanyol de Barcelona anunció oficialmente al defensa mexicano César Montes quien firmó un contrato hasta el año 2028 y que lo convirtió en el quinto jugador de México en llegar al equipo luego del paso de Germán Villa, Francisco Palencia, Diego Reyes y Héctor Moreno. Ahora el futbolista ya habría aceptado la propuesta del Almería de la primera división, pero el problema es ahora le acuerdo entre clubes.

Montes también estuvo en la mira de América que lo quiso repatriar a la Liga MX, pero al parecer habrían desistido por el alto costo del defensa. Hasta el momento no ha habido otras ofertas conocidas por el zaguero mexicano que en verano estuvo con la Selección Mexicana y fue campeón de la Copa Oro.

Fuente: Tribuna