James Harden amenaza con no jugar en los 76ers tras descontento con el presidente

Ciudad de México.- El alero James Harden llamó la atención con sus más recientes declaraciones, pues amenazó con no formar parte de los Philadelphia 76ers la próxima temporada, debido a la presencia del presidente Daryl Morey a quien consideró como un mentiroso y que por esta razón no formaría parte del conjunto ya que según él no puede estar en la misma organización con alguien que miente, lo que ha encendido las alarmas en el equipo.

Fue en un evento de la marca deportiva Adidas en China, cuando Harden se pronunció molesto sobre el dirigente de Philadelphia y lanzó su fuerte amenaza contra el equipo. "Daryl Morey es un mentiroso y nunca seré parte de una organización de la que él es parte. Permítanme decirlo de nuevo: Daryl Morey es un mentiroso y nunca seré parte de una organización de la que él es parte", expresó 'La barba' ante los medios.

Esto ocurre luego de que los 76ers dieran por terminadas las negociaciones con Los Angeles Clippers, equipo que pretendía a Harden y al que también quería ir el alero; sin embargo, el conjunto de Filadelfia habría descartado la posibilidad y planeaba llevar a Harden al campo de entrenamiento con miras al inicio de la temporada 2023-2024 de la National Basketball Association (NBA), situación que habría provocado la molestia de James.

De acuerdo con fuentes de la cadena ESPN, los 76ers habían acordado buscar un canje a petición de Harden después de que éste aceptara ejercer su opción de 35.6 millones de dólares en junio, pero al parecer su precio de venta resultaba muy elevado para los equipos de la NBA y ninguno tiene la posibilidad de adquirirlo, por lo que no habría una salida para el jugador en la siguiente temporada y se mantendrá en el equipo.

Además, también añadieron que el descontento de Harden con Morey se debe a que no contaba con una oferta de contrato de "máximo nivel a largo plazo". En Filadelfia buscarán ser contendientes al campeonato con James Harden y Joel Embiid aunque se mantiene la preocupación sobre como llegará el alero y si su descontento pudiera afectar el ambiente del equipo, además si funcionará pese a que no se han cumplido sus deseos previo a esta temporada.

