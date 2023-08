Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El ecuatoriano Moisés Caicedo se convirtió en nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra, llega procedente del Brighton & Hove Albion y se convierte en el fichaje más caro de Inglaterra. Nuevamente los 'Blues' rompieron el mercado, pues cabe recordar que el semestre pasado hicieron lo mismo con el argentino Enzo Fernández y nuevamente han dado un golpe económico para sumar al mediocampista.

Caicedo fue una de las grandes revelaciones de la temporada pasada en el Brighton que ahora se ha desprendido de su jugador por la impresionante cantidad de 133 millones de euros, según información de la prensa británica, lo que lo convierte en el fichaje más caro en la historia de la liga. Fue a través de sus redes sociales que el Chelsea dio la bienvenida al jugador sudamericano surgido de Independiente del Valle.

Caicedo llega al Chelsea con un gran contrato de ocho años y opción a un año más. A su llegada se mostró feliz por haber fichado con el conjunto de Londres. "¡Estoy muy feliz de unirme al Chelsea! Estoy muy emocionado de estar aquí en este gran club y no tuve que pensarlo dos veces cuando el Chelsea me llamó, solo sabía que quería fichar por el club. Es un sueño hecho realidad estar aquí y no veo la hora de empezar con el equipo", dijo.

Créditos: chelseafc.com

Por otra parte también mostró su deseo de seguir siendo inspiración para los niños de su país y seguir contando con el apoyo de sus compatriotas. "También sé que hay muchos niños en Ecuador detrás de mí. Tengo que ser un ejemplo para ellos. Quiero representar a mi país de la mejor manera posible. La gente de allí me apoya. Llevan mi camiseta. También son una inspiración para seguir trabajando duro", dijo el jugador.

¿Cuáles son los fichajes más caros de la Premier League?

Con sus 133 millones de euros por su traspaso, Moisés Caicedo se convierte en el futbolista más caro de la Premier League. En el segundo lugar queda su ahora compañero de equipo, Enzo Fernández quien llegó al Chelsea por 121 millones de euros procedente de Benfica. En tercer lugar ahora está Jack Grealish quien llegó al Manchester City por 117.5 millones de euros. En el cuarto puesto se encuentra Declan Rice que este año fichó por Arsenal por 116.6 millones de euros.

En el quinto lugar queda Romelu Lukaku quien en su omento llegó a Chelsea por 113 millones, mientras que en el sexto puesto se ubica Paul Pogba que arribó a Manchester United por 105 millones. En siete está Antony por el que el United pagó 95 millones de euros. En octavo queda Josko Gvardiol que fichó por 90 millones en el Manchester City. En noveno Harry Maguire que llegó a los 'Red Devils' por 87 millones y finalmente Jadon Sancho completa el top ten con los 85 millones que pagó el United por él.

Fuente: Tribuna