NFL: Michael Oher acusa que no fue adoptado y que lo usaron para ganar millones en su nombre

Ciudad de México.- La historia de Michael Oher, exjugador de la National Football League (NFL), fue fuente de inspiración para la película 'Un sueño posible' (The Blind Side) que protagonizó Sandra Bullock en el 2009. En dicha cinta se cuenta la historia de un chico de bajos recursos y problemas familiares que es adoptado por una familia rica que eventualmente lo ayuda y lo vuelve parte de su familia al adoptarlo y lo apoyan para ser un jugador profesional.

Sin embargo, ahora Michael Oher acusa a la familia Tuohy de que lo engañaron y que se han enriquecido con su historia y su imagen. Según la cadena ESPN Oher presentó una petición de 14 páginas en donde señala que fue engañado para firmar un documento a los 18 años en donde la familia se convertía en sus tutores y no en sus padres adoptivos. Esto les daba la posibilidad de hacer negocios en su nombre y comercializar su imagen.

De acuerdo con la cadena estadounidense el exjugador habría descubierto después que dos años más tarde comenzaron a negociar la historia para volverla una película. 'Un sueño posible' fue todo un éxito y ganó varios premios cinematográficos, incluso a Sandra Bullock le valió un Oscar por su interpretación de la supuesta madre adoptiva de Michael. Las ganancias también fueron muy lucrativas y obtuvo cerca de 300 millones de dólares.

Michael Oher en Panthers. Créditos: NFL:com

Ahora la intención de Oher es la de poner fin a la tutoría legal de los Tuohy y que reciba las ganancias correspondientes por el uso de su imagen y nombre. “La mentira de la adopción de Michael es una en la que los co-tutores Leigh Anne Tuohy y Sean Tuohy se han enriquecido a expensas de su pupilo, el abajo firmante Michael Oher”, cita ESPN sobre el documento legal que presentó el exjugador de Ravens.

"La relación de Mike con la familia Tuohy comenzó a decaer cuando descubrió que en la película lo retrataban como alguien poco inteligente. Su relación continuó deteriorándose cuando supo que él era el único miembro de la familia que no recibía cheques de regalías de la película, y se fracturó permanentemente cuando se dio cuenta de que no era adoptado y que no era parte de la familia", dijo el abogado de Oher citado por ESPN.

Michael Oher jugó futbol americano colegial para Ole Miss y fue elegido por Baltimore Ravens como la selección número 23 del draft de 2009, en el equipo pasó cinco temporadas para continuar su carrera con los Tennessee Titans y después terminó su carrera con Carolina Panthers. En total jugó 110 juegos y logró cumplir su máximo sueño al ganar un Super Bowl con el equipo de los Ravens.

Fuente: Tribuna