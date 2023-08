¿Quién es Kepa, el nuevo portero del Real Madrid que sustituirá a Courtois?

Comparta este artículo

Madrid, España.- El Real Madrid tiene nuevo portero, pues hizo oficial la incorporación de Kepa Arrizabalaga para esta temporada 2023-2024. Procedente del Chelsea de Inglaterra, el también portero de la selección española será el encargado de sustituir a Thibaut Courtois, quien recientemente se rompió el ligamento cruzado y quedará fuera por el resto de la temporada por lo que era necesario un nuevo elemento.

El Real Madrid no parece confiar del todo en el portero ucraniano Andriy Lunin, quien fue el titular en el primer partido de La Liga y por lo tanto han traído al seleccionado español, quien tampoco tendrá un lugar seguro más allá de este año ya que su llegada es en préstamo por una temporada, es decir hasta el verano de 2024. Será mañana a las 13:30 horas locales cuando sea presentado ante los medios de comunicación.

¿Quién es Kepa?

Kepa Arrizabalaga nació en Ondárroa, España el 3 de octubre de 1994 y es uno de los porteros españoles más destacados de la actualidad. Se formó en la cantera del Athletic de Bilbao en donde pasó por todas las categorías inferiores hasta que fue ascendido al primer equipo por Marcelo Bielsa. No obstante, antes de figurar de lleno en el conjunto vasco pasó por varias cesiones en diferentes categorías del futbol español.

Kepa en el Chelsea. Créditos: Twitter @realmadrid

Militó en Basconia, Bilbao Athletic (el equipo B del Athletic), Ponferradina y Real Valladolid. Debutó finalmente en el equipo de Bilbao en el 2016 ante el Deportivo La Coruña en un partido donde tuvo una buena participación y un par de meses después ya se había ganado la titularidad. Fue parte de un equipo revelación elegido por UEFA y sus atajadas fueron reconocidas por toda España por lo que pronto se convirtió en uno de los más importantes.

En 2018 llegó al Chelsea de Inglaterra donde tuvo buenos papeles, pero también varias polémicas en donde tuvo problemas con sus entrenadores. En una ocasión se negó a salir del campo, pese a la indicación de su técnico Maurzio Sarri. Posteriormente fue relegado al banquillo por Frank Lampard. Su papel en el club no terminó siendo el de titular después de la llegada de Edouard Mendy. Por otra parte, Kepa también ha sido considerado con la selección de España.

Sus primeras actuaciones no pasaron desapercibidas y lo llevaron a integrar las selecciones menores. Disputó la Eurocopa Sub 19 en donde España fue campeón, también disputó la Euro Sub 21 y formó parte del combinado que asistió al Mundial de Rusia 2018. En su palmarés cuenta con una Europa League, una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una UEFA Nations League.

Fuente: Tribuna