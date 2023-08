Selección Mexicana: ¿Cómo funciona el Consejo de Expertos de la FMF? Ya no está La Volpe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó de la creación de un 'Consejo de Expertos' compuesto por exmundialistas mexicanos, entrenadores, directivos y figuras internacionales que aportarían su experiencia en beneficio de la Selección Mexicana; sin embargo, nunca quedó en claro para el público en general cuáles serían sus funciones y cómo trabajarían con el equipo tricolor.

Sobre este Consejo fue cuestionado uno de sus integrantes, Ricardo La Volpe, exentrenador de México en el Mundial de Alemania 2006 y quien no tenía clara su función, lo que al parecer provocó la molestia y posterior aclaración de la FMF que decidió descartarlo como miembro del este grupo asesor. "Creo yo que un consultor o lo que quieren ellos que uno trabaje ayudando al técnico de la selección, si son varios puede confundirlo", dijo el argentino en entrevista con TUDN.

"Me pareció que se puede confundir el técnico si hay varias opiniones y cada uno tiene una filosofía, una forma de jugar y considero yo que Jimmy es quien debe decidir a quien quiere acompañándolo en su trabajo", agregó 'El Bigotón' sobre su participación. Posteriormente la FMF decidió dejarlo al margen. "Agradecemos a Ricardo La Volpe por el intercambio de ideas que tuvo en más de una sesión con nuestro Presidente Ejecutivo, Ivar Sisniega, durante las últimas semanas.

Créditos: Twitter @FMF

"Entendemos y respetamos su cambio de postura expresada en días anteriores. El conocimiento y experiencia de Ricardo siempre serán bien recibidos en este proyecto", escribió la FMF en sus redes sociales. Y ante la duda generada sobre la función de este consejo se dio a conocer una explicación más detalla de las actividades que tendrá este consejo que ahora con la salida de La Volpe está integrado por Javier Aguirre, Rafael Márquez, Bernardo Cueva, Fernando Hierro y Carles Puyol.

De acuerdo con la FMF la función de este consejo es asesorar y opinar en temas diversos, realizar sesiones individuales de mentoría, compartir su conocimiento y experiencia, impartir talleres de acuerdo con su área de especialidad, dar retroalimentación al cuerpo técnico de la Selección Mexicana antes y después de cada partido, ayudar a contactar a especialistas a nivel mundial que puedan asesorar a la FMF y a la Selección Mexicana y apoyar al presidente ejecutivo de la FMF (Ivar Sisniega) en la toma de decisiones.

En tanto que lo que no hace es participar en las actividades diarias de la FMF, no interviene en convocatorias y alineaciones de la Selección Mexicana, tampoco participa de tiempo completo, no toma decisiones ejecutivas o deportivas y no sesiona de manera simultánea.

Fuente: Tribuna