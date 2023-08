Ciclista paralímpico sin manos recibe como premio un reloj y así fue su ingeniosa reacción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El ciclista paralímpico español Ricardo Ten, tuvo una notable actuación en el Mundial de la especialidad que se disputó en Galsgow, Escocia en donde obtuvo tres medallas de oro. Por este motivo, Tissot, una marca de relojes de lujo y uno de los patrocinadores del evento le regaló un reloj de pulsera, aunque este hecho causó polémica en las redes sociales, ya que algunos internautas consideraron que era algo inapropiado debido a que el atleta no tiene manos.

La ola de reclamos y malos comentarios no se hizo esperar, pero fue el propio ciclista quien salió al paso de esta situación y en sus redes sociales mostró una particular reacción tomando con humor lo ocurrido. “Gracias Tissot por creer en este súper mundo de inclusión”, mencionó el atleta que publicó un video donde le preguntan por la hora y muestra su reloj colocado en el muñón de su brazo izquierdo que muestra orgulloso.

Ten sumó tres medallas en pista, Scratch, Omnium y Velocidad por equipos antes de la premiación que causó polémica en las redes sociales. Después sumó otra medalla dorada tras superar a Teuber y al estadounidense Aaron Keith. “Sabíamos que iba a estar ajustado, al final han sido seis segundos los que nos han separado, así que mejor resultado imposible. Estoy contento de este resultado”, dijo Ricardo Ten en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Ricardo Ten tiene 47 años y le fueron amputados los dos brazos hasta la altura del codo, además de una pierna debido a que sufrió un grave accidente cuando era niño en donde tocó cables de alto voltaje que quemaron el 75 por ciento de su cuerpo. Estas quemaduras fueron tercer grado y es por esta razón que tuvieron que amputarlo. Pero esto, no impidió que se convirtiera en uno de los mejores representantes españoles de su deporte.

“Después del accidente fue un drama muy grande para mi familia. No queda otro remedio que adaptarte a tu nueva situación y siempre he tenido la suerte de sentirme muy arropado por mi entorno. El deporte fue una herramienta importante para sentirme uno más, que era lo que buscaba con mis compañeros de clase, mis amigos", contó Ten en una entrevista con el diario español AS.

"Si ellos jugaban a algo, yo también lo intentaba y se me daba bien. Cuando descubrí que podía competir no lo dudé. El deporte me lo ha dado todo. Ese momento tan dramático y terrible me ha convertido en la persona que soy, me ha dado la oportunidad de conocer el mundo”, agregó Ten quien el próximo año sueña con representar a España en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Fuente: Tribuna