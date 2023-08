Jorge Sánchez no llegaría a Chivas y aseguran que tiene ofertas de grandes de Europa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El lateral mexicano Jorge Sánchez no ha tenido una buena etapa en Europa en donde no habría convencido al Ajax. Por lo tanto, el club no contaría con él para la presente temporada y le busca una salida en este mercado de verano, aunque se ha encontrado con el problema de colocarlo en algún equipo del Viejo Continente o del futbol del continente americano debido a su alto costo.

Una versión del diario neerlandés De Telegraaf aseguraba que Ajax y Chivas ya habían acordado su regreso al futbol mexicano a través de un intermediario, pero al parecer sin el consentimiento del seleccionado mexicano. "El comportamiento del Ajax, contratar a un intermediario para hacer un trato con el club sin el conocimiento del jugador, es sorprendente, pero indica que el director Sven Mislintat preferiría que Jorge Sánchez se fuera antes que quedarse", escribió el diario.

Pero ahora dicha versión ha sido contrastada con la que da el periodista Fabrizio Romano, quien es experto en el tema de fichajes y que asegura que no existe un acuerdo con el equipo de la Liga MX, el Ajax no tendría ningún acuerdo y el jugador no considera volver a México todavía. El propio Romano asegura que Sánchez tiene algunas ofertas de "grandes clubes de Europa" y que será en los próximos días cuando tome una decisión junto a su representante.

Créditos: Twitter @miseleccionmx

Sánchez no formó parte de la convocatoria para el partido de la jornada 1 de la Eredivisie en donde golearon 4-1 al Heracles Almelo. Esto se debe a que el equipo está decidido a negociarlo este verano y por lo tanto no cuentan con él. Por ahora no se han revelado posibles destinos para el jugador en Europa, mientras que en América se ha especulado con la posibilidad de llegar a la liga de Brasil.

Al mexicano le costó adaptarse al país y al futbol de la Eredivisie donde era criticado constantemente en los programas de análisis de la prensa. En una ocasión el exjugador Wesley Sneijder se refirió a los laterales del Ajax en ese encuentro: Calvin Bassey y Jorge Sánchez y dijo que son los peores zagueros de los mejores ocho equipos de la Eredivisie. “Esos son realmente los dos peores defensores del top 8 de la Eredivisie".

Jorge Sánchez llegó al Ajax la temporada pasada a cambio de cinco millones de euros. Con el equipo de Ámsterdam disputó liga, copa y Champions League. En total ha disputado 26 partidos y logró marcar tres goles y colaborar con tres asistencias. Actualmente su valor de mercado se mantiene según los portales especializados. Este verano fue campeón de la Copa Oro con México.

Fuente: Tribuna