Neymar termina su etapa en Europa; el Al Hilal hace OFICIAL su fichaje

Riyad, Arabia Saudita.- El delantero brasileño Neymar pone fin a su etapa en el futbol de Europa, pues el Al Hilal hizo oficial el fichaje del ahora exjugador del París Saint-Germain (PSG). Fue a través de sus redes sociales que el equipo de Arabia Saudita reveló la llegada de su nuevo jugador con un video especial. Con esto cumplen su deseo de fichar a una de las grandes figuras de los últimos años.

"Estoy aquí en Arabia Saudita, soy del Al Hilal", dijo Neymar en su breve mensaje al final del video en donde ya se le ve ataviado con la playera de su nuevo equipo. Aunque no se revelaron cifras oficiales, el traspaso del delantero brasileño se habría cerrado en 90 millones de euros, que lo convierten en la mejor venta del PSG que hasta ahora no había vendido a un jugador a una cifra tan alta.

En cuanto al sueldo que recibirá Neymar se especula que sería por 160 millones de euros en dos años. Una vez que se concretó el traspaso, el jugador viajó para realizar los exámenes médicos correspondientes y finalmente fue oficializado como nuevo jugador. Este miércoles sería su presentación en el estadio donde se espera que sea un gran espectáculo en donde podrán asistir todos los fanáticos.

Tras su regreso de la gira por Asia con el PSG, Neymar le comunicó a la dirigencia parisina su intención de salir este verano. El brasileño ya no se habría sentido bien en el club, luego de que fue blanco de ataques de los hinchas del PSG tras una temporada complicada. Incluso recibió la visita de varios de ellos a su casa, quienes lo insultaron y por lo tanto la relación con ellos quedó rota, siendo este uno de los motivos.

Neymar firma su contrato. Créditos: Twitter @Alhilal_EN

También fue abucheado en el estadio y estas situaciones lo habrían orillado a tomar dicha decisión. Neymar ya no formó parte de la convocatoria para el primer partido de la Ligue 1 entre el PSG y el Lorient que empataron sin goles. Ya desde la semana pasada comenzaron los rumores sobre una posible salida al futbol saudí, aunque en un principio se había hablado como una vía para llegar en préstamo al Barcelona.

Pero esta situación ya no fue así, pues el club español no tiene las condiciones económicas para pagarlo, además de que Xavi no cree que encaje en su esquema. En el Al Hilal, Neymar se reunirá a otras estrellas como Kalidou Koulibaly, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic y Malcolm. En total, esta temporada se han unido 18 futbolistas de renombre a la liga de Arabia Saudita y Neymar aumentará la cuenta.

Fuente: Tribuna