Sean Tuohy, tutor de Michael Oher, lo acusa de 'ingrato' y revela ganancias por la película

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el exjugador de la National Football League (NFL), Michael Oher interpusiera un recurso legal en contra de la familia Tuohy debido a que aseguró que lo engañaron con una supuesta adopción y lo utilizaron para ganar dinero con su imagen y su nombre como ocurrió con la película 'Un sueño posible' (The Blind Side) que supuestamente está basada en su vida personal y deportiva, el jefe de la familia, Sean se pronunció al respecto.

Según Sean Touhy la familia ha quedado devastada tras la querella legal de Michael Oher quien demanda el fin de la tutela y no adopción como se había supuesto, así como el pago por haber lucrado con su imagen. El tutor del exjugador asegura que no se hicieron millonarios con las ganancias de la película y que todos los miembros de la familia recibieron una misma cantidad de dinero, además de que dijo sentir 'ingratitud' de parte de Michael.

"No ganamos dinero con la película. Bueno, no ganamos una fortuna. El autor del libro (‘The Blind Side’, Michael Lewis) nos dio la mitad de su parte. Todos en la familia, Michael incluido, recibimos una parte igual del dinero que fueron cerca de 14 mil dólares cada uno”, expresó en una entrevista con el medio estadounidense Daily Memphian en donde también aseguró sentirse molesto por lo ocurrido y aseguró que no tendrán problema en terminar la tutela.

Créditos: NFL.com

“Es obvio que estoy molesto de escuchar todo esto. Es un mundo loco, nunca sabes de dónde te pueden venir los golpes, hay una sensación de ingratitud, pero si quiere que se acabe nuestra tutela, se lo concedemos y terminamos”, expresó Sean. Por otra parte explicó por qué Michael no fue adoptado y en cambio se hicieron sus tutores legales, asegurando que no había otra manera por su edad.

“Recuerdo que me senté con Michael y le dije: ‘Si planeas jugar en la Universidad de Ole Miss, creemos que debes ser legalmente parte de esta familia. Contactamos abogados, pero nos dijeron que no podíamos adoptarlo al ser mayor de 18 años, por eso nos ofrecieron la opción de la tutela”, relató el jefe de la familia Tuohy respecto al caso de tutela y no de adopción de Oher quien aseguró que le habían mentido.

¿Cómo fue la carrera de Michael Oher?

Michael Oher jugó futbol americano colegial para Ole Miss y fue elegido por Baltimore Ravens como la selección número 23 del draft de 2009, en el equipo pasó cinco temporadas para continuar su carrera con los Tennessee Titans y después terminó su carrera con Carolina Panthers. En total jugó 110 juegos y logró cumplir su máximo sueño al ganar un Super Bowl con el equipo de los Ravens.

Fuente: Tribuna