Tras dudas en las últimas peleas 'Canelo' Álvarez promete algo distinto ante Charlo

Nueva York, Estados Unidos.- Saúl 'Canelo' Álvarez y Jermell Charlo se vieron las caras por primera vez previo a su pelea el próximo 30 de septiembre. El mexicano que se vio superado en altura por el peleador estadounidense, aceptó que en sus últimas peleas no lució en la mejor forma, pero aseguró que ante el campeón indiscutido de los Superwelter mostrará una pelea distinta y por lo tanto habrá un mejor espectáculo.

"Sé que no me vi tan bien en mis dos últimas peleas y sé por qué fue, pero estoy listo, será diferente ahora, me estoy preparando para una pelea distinta, cada pelea es diferente y estoy enfocado en ello", dijo el boxeador mexicano en referencia a las peleas contra Golovkin y John Ryder. Principalmente ante el peleador británico generó varias dudas, pues de acuerdo con los expertos era posible ganar por nocaut.

Por su parte, Jermell Charlo confirmó que subirá de división y pasará de las 154 libras a las 168 en la división de los Supermedianos en donde se encuentra el 'Canelo', pese a esto aseguró que no le causa ningún conflicto el hecho de subir de peso, situación que aparentemente le dará ventaja al mexicano y prometió una buena pelea en donde habrá "fuegos artificiales" en referencia a lo que pueden esperar del espectáculo.

"Sé que subo dos divisiones, pero eso qué tiene. Cuando pones a dos peleadores que han logrado muchas cosas, dos buenos peleadores, sólo puedes esperar fuegos artificiales, los leones rugirán", aseguró Charlo en su turno durante la conferencia. Ambos peleadores fueron respetuosos durante el cara a cara, al menos en esta primera conferencia y habrá que esperar en la siguiente ya cuando la pelea esté más cerca.

Saúl 'Canelo' Álvarez enfrentará al estadounidense Jermell Charlo en Las Vegas, Nevada quien es campeón indiscutido del peso Superwelter. El pugilista mexicano no peleará en la habituales fechas patrias como lo había hecho anteriormente, sino que en esta ocasión será el próximo 30 de septiembre de 2023. La hora y cartelera completa del evento aún están por confirmar y se espera que se conozcan en los próximos días.

Jermell Charlo llegará con un récord de 35 ganadas (19 por nocaut), una derrota y un empate. En su última pelea derrotó al argentino Brian Castaño por nocaut en el décimo round en una pelea realizada en el 2022. Mientras que Saúl Álvarez llegará con una marca de 59 triunfos (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates. Su último triunfo fue ante John Ryder a quien superó por decisión unánime el pasado mes de mayo en Guadalajara.

Fuente: Tribuna