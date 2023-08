César Montes se niega a entrenar con el Espanyol; esto es lo que quiere el mexicano

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El defensa mexicano César Montes ya se encuentra con el Espanyol, pero se negó a entrenar este miércoles, esto como forma de protesta contra el club, pues al parecer se ha negado a venderlo a otro equipo, pese a que tiene algunas ofertas como es el caso del Almería que disputa esta temporada en la primera división y es que el mexicano no está interesado en jugar en la segunda categoría de España por lo que busca otras opciones.

De acuerdo con información de la agencia EFE, Montes acudió a la Ciudad Deportiva Dani Jarque con la intención de hablar con el técnico, Luis García, pero no entrenó junto a sus compañeros del primer equipo. La directiva del cuadro catalán está al tanto de que Montes no quiere jugar en el club por estar en la segunda división. El director deportivo, Fran Gargaza confirmó los deseos del mexicano y expresó que no desean que salga.

"Él se quiere ir, pero nosotros no queremos que lo haga. Que César quiere salir es obvio; que lleva tiempo planteando salir, también. Es un jugador importante y sabemos que nos dijo que le gustaría salir, porque entiende que tiene situaciones de mercado que le encajan. Es lógico, es un buen jugador", dijo Gargaza en conferencia de presan durante la presentación de uno de los nuevos refuerzos del equipo, Pere Milla.

Montes en una práctica. Créditos: Twitter @RCDEspanyol

No obstante, el dirigente cree que el mexicano debe seguir en el club y ayudarlos a ascender a primera división, pues se realizó una fuerte inversión en el jugador en el mercado de invierno pasado. "Nos tiene que ayudar a ascender y el club hizo una inversión económica en él. Hay clubes que tienen interés en César Montes, pero entendemos que lo necesitamos", dijo el director Gargaza quien buscará que se quede.

El día de ayer surgió información sobre que el Almería es el equipo que está interesado en reforzarse con César Montes, quien en el torneo pasado jugó seis meses con el club catalán y dejó una buena impresión gracias a su capacidad para defender, así como para incorporarse al frente y marcar goles. El conjunto recién ascendido habría realizado una primera oferta por el jugador por once millones de euros y no aceptaría otro trato que no sea la venta del jugador.

Con esto buscarán usar ese dinero para comprar otros jugadores que les ayuden a competir en la segunda categoría en busca de regresar el próximo año a primera, según la versión de la prensa española. Este fin de semana se disputó la jornada 1 de La Liga 2 en donde el Espanyol empató 1-1 contra el Albacete. Para este juego no fue convocado Montes por lo que los rumores de su salida aumentaron al inicio de esta semana.

