Hirving 'Chucky' Lozano 'acepta' ir al América e ilusiona a los fanáticos

Ciudad de México.- El delantero mexicano Hirving 'Chucky' Lozano no ha definido todavía su futuro profesional, pues se mantiene en el Napoli, pero el club no lo mantendrá para esta temporada. Es por esto que se le ha relacionado con varios clubes a lo largo de todo el verano incluyendo su posible regreso a la Liga MX desde donde salió para triunfar en Europa, pero no lo haría al parecer al Pachuca de donde es canterano.

Y es que para sorpresa de los aficionados, Lozano no le cierra las puertas a una eventual oferta del América, así lo confirmó en un video que circula en redes sociales y que fue publicado por el actor Jorge Van Rankin, quien está de visita en Italia y aprovechó para convivir con el delantero mexicano en el sur del país. Fue durante una comida entre ambos que tiene lugar la charla informal entre ambos compatriotas.

Lozano en un juego amistoso. Créditos: Twitter @HirvingLozano70

En un momento, el actor recuerda que en lugar de pensar en gastar millones en Sergio Ramos, como se llegó a mencionar, deberían invertirlos en Hirving Lozano quien todavía se encuentra sin decidir su futuro. Incluso, Van Rankin sugiere que podría decirle al "patrón" abrir la cartera para que se lleve al mexicano y vestirlo de azulcrema. "Quiero que firme el contrato para llevarlo al América. Se quieren llevar a Sergio Ramos, no jodan, no jodan. Este es al que hay que llevar al América", dijo.

El actor le cuestiona también si aceptaría jugar con las Águilas, a lo que 'Chucky' responde positivamente, pero advierte que no en este momento. "Sí llegaría al América, pero... en un tiempo", expresó. El 'Chucky' se encuentra haciendo pretemporada con el Napoli en lo que se define su situación, ya está recuperado de su lesión y ha participado en varios compromisos amistosos, ahora sigue contemplado por el técnico.

El último club que sonó como opción para Lozano fue el Sevilla, según información de Canale 8, el club buscará contar con el delantero mexicano por lo que en breve podrían lanzar una oferta al Napoli e intentar negociar por la ficha del futbolista. Esto dependería también de que el conjunto italiano no pida una cifra muy alta. De esta manera el 'Chucky' podría cambiar de equipo y permanecer en Europa justo cuando parecía que no formaría parte del futbol de alto nivel.

En las últimas semanas los rumores apuntaban a que una salida sería viable solo al futbol de la Major League Soccer, pues según los reportes en Italia era el único acercamiento que se tenía. Ahora este probable interés abre la posibilidad de que siga compitiendo en el alto nivel a sus 28 años. El principal inconveniente del Napoli para no tener a Lozano es debido a su alto salario, por lo que su salida beneficiará al equipo para ahorrarse ese sueldo.

Fuente: Tribuna