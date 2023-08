Lionel Messi recuerda su llegada a París y hace impactante revelación; ¿No quería ir?

Comparta este artículo

Miami, Estado Unidos.- Lionel Messi dio sus primeras declaraciones a la prensa como jugador del Inter Miami, club en el que ha llegado con el pie derecho en todos los aspectos. En el deportivo tiene muy buenos números y está por disputar su primer título, mientras que en el personal también la está pasando bien, pues se ha adaptado a la ciudad, contrario a su última experiencia fuera del Barcelona.

Y es que Lionel Messi hizo una importante revelación sobre su llegada al París Saint-Germain (PSG), club en el que no tuvo un rendimiento esperado y al que aseguró que no deseaba ir en su momento. A esto se le agregó el precipitado movimiento que provocó que no pudiera adaptarse correctamente, una situación que también expresó en otra ocasión cuando anunció su llegada al futbol estadounidense.

“Mi salida de Barcelona a París no era algo que yo deseaba, no quería irme y fue de un día para el otro, pasó un poco por ahí también el acostumbrarme rápido a un lugar totalmente diferente tanto en la ciudad como en lo deportivo y se hizo difícil. Pero eso es todo lo contrario a lo que me está pasando acá, gracias a Dios”, dijo Lionel Messi ante los medios de comunicación previo al partido de la final por la Leagues Cup.

Créditos: psg.fr

Por otra parte Messi habló que cómo se ha dado su adaptación al Inter donde condiciones como el clima o el tipo de canchas han sido diferentes, pero consideró que ya está adaptado. “Venía de un mes de vacaciones más o menos y al principio me costó el día a día, hace mucho calor en esta época y hay mucha humedad y a veces se nota, pero la verdad que me fui adaptando y me siento muy cómodo también aunque uno nunca se termina de adaptar a este clima.

"Porque hablo con compañeros que estuvieron toda su vida acá y todavía lo sufren. Pero no tengo ningún problema y tampoco con las cancha sintéticas. Hice todas mis inferiores en césped sintético, es verdad que pasó mucho tiempo, pero no tengo problemas en adaptarme otra vez”, por otra parte, también habló de la posibilidad de sumar su primer título ene l futbol de Estados Unidos donde destacó la parte colectiva.

“Sería increíble como para mí y para toda la gente que es hincha, para el mismo club que está apostando a seguir creciendo y teniendo un cambio grande para ser un equipo referencia, ganar títulos ayuda muchísimo y sería impresionante. La verdad que es muy lindo cómo la gente del Inter viene cada partido a acompañarnos. El estadio siempre estuvo lleno. Es un club muy joven y poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todo”.

Fuente: Tribuna