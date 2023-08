América vs Atlas cambia de sede por malas condiciones del Jalisco que los rojinegros niegan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cancha del Estadio Jalisco no se encuentra en buenas condiciones para desarrollar un partido de futbol profesional, así lo determinó el Comité de evaluación de estadios de la Liga MX, por lo que se tomó la decisión de cambiar la sede del encuentro entre América y Atlas correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2023 y que está programado para este domingo 20 de agosto, fecha que se mantiene para "no afectar la calendarización" del torneo.

De acuerdo con un comunicado de la Liga MX, los clubes acordaron que el partido se realizara en el Estadio Azteca este domingo a las 21:00 horas por lo que habrá dos partidos el mismo día en el Coloso de Santa Úrsula, pues también se realizará el partido entre Cruz Azul y Santos que se disputará a las 17:00 horas. En tanto que el América pagará la visita en el torneo Clausura 2024 donde estaba programado originalmente el juego en su casa.

Créditos: Twitter @LigaBBVAMX

Mientras que el Atlas, lanzó también un comunicado en el que niegan que el cambio de sede se deba al mal estado de la cancha, sino que es por las condiciones del clima. "Informamos que hoy sábado 19 de agosto, la cancha del Estadio Jalisco se encuentra en condiciones para albergar el partido correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2023 entre Atlas y América, esto gracias a la excelente labor que se realizó sobre la grama del Monumental en días anteriores", se lee una parte del escrito publicado en sus redes sociales.

"Sin embargo, el clima presupuestado para las próximas horas en Guadalajara, Jalisco no permitirá que contemos con las condiciones aptas para la realización de dicho encuentro", agregó el conjunto rojinegro. Respecto a los boletos que ya habían adquirido los aficionados no se han pronunciado al respecto. Por otra parte, esto también afectará el partido del Atlas Femenil que en la jornada siete enfrentarán al Atlético de San Luis.

En este caso, el partido que se iba a desarrollar también en el Estadio Jalisco este lunes 21 de agosto a las 17:06 horas fue reprogramado y será la liga la que informe qué día y en qué fecha se disputará. Los motivos que expresa la Liga MX Femenil son los mismos por los que se decidió cambiar de sede el juego del equipo varonil.

Tijuana Femenil jugará a puertas cerradas

El partido entre Tijuana y Toluca correspondiente a la jornada 7 de la Liga MX Femenil que se disputará en el Estadio Caliente este domingo 20 de agosto a las 21:00 horas, se jugará a puerta cerrada. Esto debido a las condiciones del clima provocadas por el huracán Hilary que sigue su paso por las costas de Baja California, no obstante los aficionados criticaron que no se reprograme, pues consideran que se pone en riesgo a las jugadoras

Fuente: Tribuna