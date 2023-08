Mexicano Andrés Olivas consigue boleto a los Juegos Olímpicos 2024 en marcha

Comparta este artículo

Budapest, Hungría.- México suma un nuevo boleto rumbo a los Juegos Olímpicos y el tercero en atletismo, luego de que Andrés Olivas consiguió su boleto tras dar la marca mínima durante su participación en la marcha de 20 kilómetros en el Mundial de Atletismo que se desarrolla en la ciudad de Budapest. Se espera que durante este evento más mexicanos puedan dar las marcas necesarias para conseguir su lugar en los juegos de verano.

Andrés Olivas terminó en el lugar 18 de la marcha de 20 kilómetros, pero marcó un tiempo de 1:19:55, su mejor tiempo de la temporada y suficiente para clasificar a París, en donde la marca mínima está en 1:20:10. Olivas se une a sus compatriotas Alegna González y José Luis Doctor, quienes también ya tienen sus boletos. Durante la prueba también participaron otros atletas mexicanos como el propio Doctor que concluyó con tiempo de 1:21:35.

También participó Noel Chama, quien quedó en el sitio 26 con un tiempo de 1:21:51 por lo que en su caso no pudo obtener la marca mínima para las olimpiadas. En tanto que el ganador de la prueba fue el español Álvaro Martín quien concluyó en 1:17:32, la medalla de plata se la llevó el sueco Perseo Karlstrom con un tiempo de 1:17:39, mientras que el bronce fue para el brasileño Caio Bonfim quien cronometró 1:17:47.

¿Cuántos mexicanos participan en el Mundial de Atletismo?

Un total de 25 seleccionados mexicanos participarán en el Mundial de Atletismo que se desarrollará en Budapest, Hungría del 19 al 27 de agosto de 2023. La delegación mexicana se compone de 12 mujeres y 13 hombres que se desempeñarán en pruebas de pista y campo. En marcha ya participaron en la rama varonil los mexicanos Doctor, Chama y Olivas. Mientras que en la rama femenil para la prueba de 20 kilómetros lo harán Alegna González, Sofía Ramos y Valeria Ortuño.

En 35 kilómetros se encuentran Alejandra Ortega Ilse Guerrero Ricardo Ortiz, Ever Palma y José Ojeda. En maratón estarán Citlali Moscote, Argentina Valdepeñas, Risper Gebabwa, Patricio Castillo, José Luis Santana y Hesiquio Flores. Mientras que en salto de altura competirán Edgar Rivera y Erick Portillo, en lanzamiento de martillo estará Diego Del Real, en tanto que en lanzamiento de bala será Uziel Muñoz.

En pruebas de velocidad Cecilia Tamayo y Paola Morán competirán en 200 y 400 metros planos, respectivamente, en tanto que Alma Cortés competirá en los 1500 metros y Laura Galván en los 5000 metros. Las diferentes competencias podrán seguirse a través de la señal de paga de Claro Sports o en su canal de YouTube de manera gratuita.

Fuente: Tribuna