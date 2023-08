Suecia se queda con el tercer lugar en el Mundial Femenil, tras imponerse a Australia

Comparta este artículo

Brisbane, Australia.- La selección de Suecia concluyó de forma honrosa su participación en la Copa del Mundo Femenil, luego de vencer 2-0 a Australia, una de las anfitrionas, en el partido por el tercer lugar del torneo. Esta es la tercera ocasión en la historia que las suecas se llevan el tercer puesto en esta justa, pero no es su mejor participación en la historia, pues esta ocurrió en el Mundial de Estados Unidos 2003 donde terminaron como subcampeonas.

Mientras que en China 1992, Alemania 2011, Francia 2019 y ahora en Australia y Nueva Zelanada 2023 se ha hecho con el tercer lugar. En este partido, ambas selecciones tuvieron oportunidades al frente, pero las delanteras suecas no estuvieron finas en las primeras opciones, mientras que Australia tuvo enfrente a la portera sueca Zecira Musovic quien detuvo los primeros embates. El empate se rompió finalmente gracias a un penalti.

A través del VAR la árbitra observó una jugada dentro del área en donde la defensa australiana derriba el avance sueco. Fridolina Rolfö fue la encargada de cobrar la pena máxima y con un remate fuerte hacia izquierda le dio el primer tanto a su equipo. El gol pareció motivar a las jugadoras que tuvieron mejores opciones el resto del primer tiempo en donde la portera australiana Arnold salvó un gol cantado y del otro lado también respondió Musovic a remate peligroso de Kerr.

En la segunda mitad, Suecia atacó en un contragolpe que al final fue letal. Kosovare Asllani arrancó por el centro y pasó a Blackstenius quien buscó ganar en velocidad, pero se le atoró la pelota, cubrió y regresó el balón a Asllani quien con remate de derecha logró el segundo tanto del partido al 60. El marcador ya no se movió y con esto el equipo sueco se quedó el tercer lugar mientras que Australia fue la anfitriona que más avanzó en el torneo.

"Se siente increíble. Demostramos desde el minuto uno que éramos el mejor equipo. Nos merecemos esta medalla", dijo al final del partido Rolfö, en declaraciones recogidas por la agencia AP. En tanto que la estrella australiana Samantha Kerr lamentó no haber podido terminar en una mejor posición. "Queríamos ganar, queríamos tener algo para llevar a casa. No fue así. No pudimos hacerlo esta noche, pero esperamos haber inspirado a la gente durante muchos años", dijo.

