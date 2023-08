¿Jugará en Chivas? Carlos Vela revela si clubes mexicanos se han acercado a él; ve cerca el retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante este verano estuvo fuerte el rumor de que Carlos Vela pudiera jugar en México, Chivas fue uno de los candidatos para su regreso al país, pero finalmente permanecerá en Los Angeles FC donde permanecerá hasta el final del año cuando termina su contrato. Es ahí donde tendría la posibilidad de jugar en otro club, pues aunque ve cerca su retiro aseguró que todavía jugará un año más.

“La verdad, veo que está cerca el final de mi carrera, eso es innegable, no te podría decir si uno o dos años más. Ya no es cuestión de largo plazo, cada año estoy: ‘¿Juego o no juego?’, ‘¿Dónde?’, ‘¿Cómo?’, y así vamos a estar, los pasitos ya son muy cortos, porque ya queda muy poco camino y hay que tomarlo con calma”, dijo Vela en entrevista con la cadena FOX Sports. El mexicano jugará un año más, pero desconoce en qué equipo.

Vela reveló que por el momento ningún club de la Liga MX o de cualquier otra liga se ha puesto en contacto con él, por lo que no podría asegurar en qué club podría disputar su último año. "Voy a jugar al menos un año más al futbol ¿En dónde? No lo sé. Tengo contrato hasta diciembre y hasta diciembre estaré aquí de manera segura. Hasta ahora no he tenido contacto con ningún equipo", dijo el delantero mexicano.

"No puedo decir ahorita en dónde estaré en un futuro, pero estoy feliz aquí dando lo mejor de mí y hasta diciembre daré todo por este club y ya después veremos en dónde me toca estar, pero seguro habrá algo”, agregó Carlos que por lo pronto comenzará su participación en La Leagues Cup, el torneo binacional entre México y Estados Unidos y en donde su equipo comenzará desde la fase eliminatoria.

Respecto a este torneo, Vela mencionó que el nivel que ha visto hasta ahora ha sido muy parejo por lo que no se animó a dar un pronóstico. “Es una competencia nueva, no hay favoritos, sabemos que todo puede pasar y el nivel es muy parejo. Yo creo que en el fútbol en general ya no hay tantas diferencias unos con otros y el que se prepare mejor, el que tenga un mejor día al final", dijo Vela.

Partidos de este jueves, 3 de agosto en la Leagues Cup:

Charlotte FC vs Cruz Azul

Atlas FC vs New England Revolution

Philadelphia Union vs DC United

Pumas vs Querétaro

New York Red Bulls vs New York City

León vs Real Salt Lake

Fuente: Tribuna