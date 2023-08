Luciano Sánchez rompe el silencio tras su terrible lesión en la rodilla y manda mensaje a Marcelo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El futbolista argentino Luciano Sánchez, quien sufrió una terrible lesión durante del partido entre Argentinos Juniors y Fluminense de la Copa Libertadores que le causó una luxación de la rodilla, habló por primer vez tras lo ocurrido y aprovechó para enviar un mensaje al brasileño Marcelo, el jugador que lo lastimó y quien después se mostró arrepentido por todo lo ocurrido.

En su mensaje, Luciano no responsabilizó de lo ocurrido a Marcelo a quien le dijo que se quedara tranquilo, pues entiende que se trató de una jugada que terminó mal. Pero no todo quedó ahí, ya que también agradeció el hecho de que mostrara preocupación por la situación en la que se encontraba. Cabe recordar que tras la acción Marcelo se notó desconsolado por lo ocurrido y posteriormente buscó tener contacto con él.

"Que se quede tranquilo, fue una jugada desafortunada. Es un gesto que demuestra cómo es. Me enteré de que me había buscado en el vestuario. Ya lo admiraba antes como futbolista y ahora también como persona. No tiene nada que reprocharse. Ya se lo dije", dijo Sánchez en entrevista con TyC Sports. El futbolista también contó como vivió ese terrible momento y la tarde ayer cuando tuvo que ser atendido de emergencia.

"Al principio hubo mucho dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento y eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo. Ahora hay que esperar que se deshinche para hacer otros estudios y determinar cuándo operarme", dijo el futbolista. Mientras tanto, Argentinos Juniors informó que sería en las próximas tres semanas cuando sea operado y posteriormente comience su recuperación, la cual está estimada entre 10 y 12 meses.

"Hay que tener paciencia, es solo una cuestión de tiempo. Ya me pasó con otras lesiones. Cuando quiera acordarme, voy a estar de nuevo en una cancha", aseguró confiado Luciano Sánchez quien se notó más tranquilo. A través de las redes sociales fueron muchos los deportistas que se pronunciaron respecto a su lesión y le desearon pronta recuperación, entre ellos futbolistas como Cristiano Ronaldo o el exbasquetbolista Pau Gasol.

"¡Pronta recuperación, Luciano! Desde CONMEBOL deseamos lo mejor a Luciano Sánchez, jugador de Argentinos Juniors que ayer sufrió una indeseada lesión jugando los Octavos de Final de la Libertadores. Deseamos volver a verte pronto en las canchas", escribió por su parte la cuenta de Twitter de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

Fuente: Tribuna