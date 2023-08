Luis Rubiales besa en la boca a Jennifer Hermoso y causa polémica: "No me ha gustado, eh"

Comparta este artículo

Sydney, Australia.- Luego de que España se proclamara campeona del mundo por primera vez, los festejos no se hicieron esperar, aunque hubo uno que llamó la atención por la polémica que causó en las redes sociales en donde los internautas mostraron su desaprobación. Y es que durante la ceremonia de premiación, el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales le plantó un beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso.

Durante la transmisión se pudo observar como las jugadoras van pasando una a una a recibir su medalla de manos de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y después recibían los abrazos y felicitaciones de la Reina Letizia de España, así como de la infanta Sofía, además del presidente de la RFEF, Luis Rubiales quien se encontraba eufórico por el resultado obtenido.

Te podría interesar Copa del Mundo Femenil ¡España campeona! Suman su primer título y hacen historia en la Copa del Mundo Femenil

Cuando tocó el momento de pasar a Jennifer Hermoso, Rubiales la abrazó y después le dio un beso en la boca, situación que sorprendió a los espectadores. En las redes sociales muchos criticaron la actitud del dirigente y más tarde la delantera que milita en el Pachuca Femenil, se pronunció al respecto durante una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram y en donde mencionó: "Pero no me ha gustado, eh", expresa Jenni quien tras las risas de sus compañeras agregó: "Pero qué hago yo".

Jennifer Hermoso celebra con sombrero de charro

Jennifer Hermoso se mostró orgullosa de su actualidad en el Pachuca de la Liga MX Femenil y celebró el título con España luciendo un sombrero de charro en una fotografía que compartió en sus redes sociales. "Qué orgullosa me siento de formar parte de la familia mexicana", escribió la delantera que fue una de las titulares indiscutibles del combinado europeo que se proclamó campeona.

Hermoso con su sombrero. Créditos: @Jennihermoso

No es la primera vez que Hermoso destaca su paso por le futbol mexicano, pues hace poco en una entrevista reconoció que en México recuperó su nivel de juego. “Físicamente y mentalmente he ganado lo que no había ganado en muchos años atrás. México vino a mi vida para cambiarla y estoy agradecida de esa decisión porque me he sentido como no me había sentido nunca”, mencionó entonces.

Tras haber logrado la victoria, Hermoso compartió sus impresiones sobre el título y se mostró muy emocionada: "Somos campeonas del p... mundo", dijo ante los micrófonos. "Llevábamos muchos días intentado imaginarlo, no somos conscientes de que somos campeonas del mundo, es tremendo. Se lo dedicamos a todas nuestras familias y a la gente que ha salido en España, porque hemos jugado al futbol como hemos querido y hemos ganado un campeonato del mundo", agregó.

Fuente: Tribuna